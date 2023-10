Das Wetter im Allgäu wird diese Woche sonnig. Nebel am Morgen, tagsüber aber dennoch warme Temperaturen runden eine schöne Herbstwoche ab.

Der Herbst zeigt sich in dieser Woche im Allgäu von seiner schönen Seite. Bei Temperaturen um die 21 Grad scheint die Sonne aus einem blauen Himmel auf die sich verfärbenden Bäume und Wälder herab.

Das Wetter heute am Dienstag im Allgäu

Das Wetter am Dienstag ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Allgäu freundlich und mild. Schon am Vormittag scheint die Sonne. Die Temperatur beträgt am Vormittag etwa 15 Grad, steigt aber bis zum Nachmittag auf durchschnittlich 21 Grad an. Die Sonne bleibt dem Allgäu den ganzen Tag lang erhalten.

Das Wetter am Mittwoch: Ein Herbsttag, wie er im Buche steht

Dasselbe Bild zeigt sich auch am Mittwoch im Allgäu. Wie gemalt liegen die Berge und Wälder bei Sonne und blauem Himmel da. Am Morgen können vereinzelt noch Nebelfelder auftreten, die das herbstliche Gemälde vollenden. Das Thermometer zeigt in der Früh 7 Grad, am Nachmittag 21 Grad an.

Sonne und auffrischender Wind am Donnerstag

Auch der Donnerstag wartet den ganzen Tag lang mit Sonne auf. Teils kann ein mäßiger, im Tagesverlauf etwas auffrischender Südwestwind wehen. Die Temperaturen bleiben jedoch unverändert. Am Vormittag etwa 9 Grad. Nachmittags wieder angenehme 21 Grad.

22 Grad am Freitag

Der Freitag legt dann mit Höchsttemperaturen um die 22 Grad noch eine Schippe drauf. Die Sonne scheint wieder den ganzen Tag lang. In der Nacht zum Samstag wird es dann bewölkter.

