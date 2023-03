Wer das Wochenende für einen Ausflug in der Natur nutzen möchte, der sollte sich den Samstag freihalten. Dann zeigt sich an den Alpen die Sonne, während am Sonntag wieder Wolken aufziehen und es nass werden kann.

Hochnebel bestimmt auch am heutigen Freitag das Wetter im Voralpenland. Ein Tief bei Korsika lenkt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit nordöstlicher Strömung etwas feuchtere Luft in den Süden des Freistaats. An den Alpen kann es bis zum Vormittag vereinzelt Glätte durch geringen Schnee oder gefrierenden Sprühregen geben. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen 0 bis 8 Grad. Ansonsten wird es im Freistaat sonnig.

Geringe Lawinengefahr in den Alpen

Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen ist derzeit gering. Der Lawinenwarndienst Bayern warnt jedoch, dass kleinräumige Triebschneeansammlungen in höheren Lagen vereinzelt noch ein Problem darstellen können. An schattigen, extrem steilen Hängen - vor allem in der Nähe von Kämmen und am Übergang zu eingewehten Rinnen und Mulden - können Schneebrettlawinen ausgelöst werden. Dafür ist meist jedoch eine große Zusatzbelastung nötig. Löst sich eine Lawine, ist diese eher klein. Dabei ist die Gefahr abzustürzen höher, als die Gefahr verschüttet zu werden.

Aus sonnenexponierten Hängen können sich zudem vereinzelt kleine, nasse Lockerschneelawinen oder Gleitschneelawinen von selbst lösen. Die Lawinenaktivität steigt hierbei im Tagesverlauf geringfügig an.

Südlich der Donau scheint häufig die Sonne

In der Nacht zum Samstag ist es in Alpennähe oft wolkig, sonst überwiegend klar. Örtlich kann Nebel aufziehen und es gibt leichten bis mäßigen Frost. Am Samstag scheint südlich der Donau häufig die Sonne, vereinzelt können flache Quellwolken aufziehen. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen zwischen -3 und 7 Grad voraus.

Wolken ziehen am Sonntag auf

In der Nacht zum Sonntag ziehen dann auch im Süden Bayerns Wolken auf. Es wird stark bewölkt. Richtung Alpen bleibt es noch längere Zeit trocken, sonst kann es vereinzelt regnen. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise bis in die Niederungen ab.

Am Sonntag ist es meist stark bewölkt, gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen in Kempten fallen auf maximal -2 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind.

Der Montag bringt Regen- und Graupelschauer

In der Nacht zum Montag gibt es nur wenige Auflockerungen am Himmel. Auch am Montag bleibt es stark bewölkt. Von Nordwesten her ziehen Schnee-, Regen- und Graupelschauer durch den Freistaat. Für Kempten stagt der DWD Temperaturen zwischen -2 und 3 Grad voraus.

