Mit einem Sonne-Wolken-Mix startet die neue Woche im Allgäu. Wer in die Berge will, sollte aufpassen: Auf den Gipfeln der Alpen kommt es zu Sturmböen.

Ein Tief, das über Frankreich in Richtung Ärmelkanal zieht, bringt von Südwesten her milde und allmählich feuchtere Luft nach Bayern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Nachdem sich am Montag der Nebel verzogen hat, zeigt sich die Sonne im Allgäu. Im Verlauf des Tages ziehen jedoch von Württemberg her dichtere Wolken in den Freistaat, sodass es in Alpennähe bereits am Vormittag bewölkt wird.

Am Montag Sturmböen auf den Alpengipfeln

Am Montag strömt außerdem subtropische Warmluft aus der Sahara nach Deutschland, die vor allem in der Nacht zum Dienstag Saharastaub mit sich bringt. Mit der Südströmung wird außerdem der alpine Föhn befeuert. Wer in die Berge will, sollte deshalb aufpassen. Ab Mittag kommt es auf den Alpengipfeln zu Sturmböen um die 80 km/h. In der Nacht zum Dienstag sind auch schwere Sturmböen von bis zu 100 km/h möglich. Und auch in den Tälern wird es stürmisch. Hier ziehen teilweise Windböen mit einer Geschwindigkeit von um die 50 km/h durch. Die Höchsttemperaturen im Allgäu liegen zwischen 13 und 15 Grad. Am wärmsten im Freistaat wird es an der unteren Donau mit Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es oft stark bewölkt, in Franken und später auch an den Alpen kann es gebietsweise regnen. Bei aufgelockerter Bewölkung ist im Süden lokal Nebel möglich. Die Temperaturen kühlen auf 10 bis 6 Grad ab.

Am Dienstag ist es im Allgäu bewölkt und es regnet immer mal wieder

Am Dienstag ist der Himmel stark bewölkt. Zunächst regnet es in Franken und in Schwaben. Ab Mittag ziehen die Regenwolken Richtung Osten. Mit 12 bis 16 Grad wird es mild. An den Alpen treibt der Föhn die Temperaturen auf bis zu 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind. Am Nachmittag kann es im Alpenvorland vorübergehen zu starken Windböen kommen. Auf den Gipfeln der Alpen gibt es erneut Sturmböen. In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen Richtung Osten ab. Der Himmel lockert sich auf, stellenweise gibt es Nebel. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad.

Sonne-Wolken-Mix am Mittwoch im Allgäu

Am Mittwoch ist es in Bayern of stark bewölkt, im Allgäu soll sich aber immer mal wieder die Sonne zeigen. Im Tagesverlauf zieht von Westen erneut etwas Regen auf. Die Temperaturen klettern auf maximal 11 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, mitunter frischer Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag kann es dann zeitweise regnen. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 6 Grad.

Am Donnerstag ist es bewölkt und regnerisch im Allgäu

Am Donnerstag wird das Wetter im Allgäu laut Deutschem Wetterdienst deutlich schlechter als am Mittwoch. Es ziehen Wolken auf und es regnet immer wieder. In Kempten sollen die Temperaturen auf maximal 14 Grad steigen, außerdem weht ein frischer Wind aus Südwest. In den Bergen wird es erneut stürmisch. In der Nacht zum Freitag zieht weiterer Regen auf und es kühlt auf 10 bis 7 Grad ab.

