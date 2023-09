Von Herbstwetter ist weiterhin nichts zu sehen. Am Freitag wird es nochmal sonnig und warm, ehe das Wetter am Samstag einen kleinen Dämpfer bekommt.

Der Freitag wird sonnig und warm im Allgäu

Mit südwestlicher Strömung gelangt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Freitag sehr warme subtropische Luft nach Bayern, die jedoch in der Nacht zum Samstag durch eine durchziehende Kaltfront vorübergehend verdrängt wird. Nachdem sich der Nebel am Freitagvormittag verzogen hat, wird es bei durchziehenden Wolkenfeldern wieder sonnig im Allgäu und mit Temperaturen von bis zu 25 Grad ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Zum Abend hin können in Bayern von Nordwesten nach Südosten vereinzelte Gewitter mit Windböen von bis zu 60 km/h aufziehen.

In der Nacht zum Samstag ist es immer wieder bewölkt. Regenschauer ziehen an die Alpen bzw. nach Südosten. Es besteht ein geringes Gewitterrisiko. Nördlich der Donau kann es auch später noch zu einzelnen Schauern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 10 Grad.

Der Samstag startet bewölkt mit gelegentlichen Regenschauern

Der Samstag ist zunächst stark bewölkt. Nur gelegentlich zeigt sich die Sonne. Vor allem im Südosten Bayerns gibt es noch etwas Regen. Zum Nachmittag lockert sich der Himmel von Westen her vermehrt auf. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad. Am wärmsten wird es an der Donau. Für Kempten sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von maximal 20 Grad voraus.

Der Sonntag wird sonnig und trocken

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung ab. Später bildet sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Die Frühwerte liegen bei 10 bis 5 Grad. Nachdem sich der zum Teil zähe Nebel am Sonntagvormittag aufgelöst hat, wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen in Kempten sollen auf bis zu 24 Grad klettern. Es weht ein schwacher Wind aus Südwest.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Das Wetter im Allgäu und Bayern: Es wird sommerlich warm

Am Montag klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad

Die Nacht auf Montag ist meist klar. Gebietsweise kann jedoch Nebel auf ziehen. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Auch der Brückentag Montag wird sehr sonnig. Es ziehen nur vereinzelt Schleierwolken durch. Mit Temperaturen von bis zu 27 Grad wird es im Allgäu sommerlich warm.

Der Feiertag "Tag der Deutschen Einheit" am Dienstag wird bewölkt

Der Feiertag "Tag der Deutschen Einheit" am Dienstag wird allerdings nicht so schön, wie die vergangenen zwei Tage. Morgens zeigt sich laut wetter.com in Kempten noch ein Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen um die 13 Grad. Am Nachmittag ziehen dann jedoch dichte Wolken auf, die sich bis zum Abend am Himmel halten. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad.

Weitere Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.