Jetzt heißt es noch einmal, das heiße und sonnige Wetter im Allgäu zu genießen. Denn ab Samstag wird es nass und deutlich kühler im Alpenvorland.

Am Donnerstag wird es noch einmal sonnig und heiß im Allgäu

Vom Atlantik und Schottland strömt am Donnerstag noch einmal heiße und feuchte Luft aus den Subtropen nach Bayern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Zugleich nähert sich von Westen langsam eine Kaltfront. Das bedeutet: Die letzten heißen und schwülen Tage stehen im Allgäu an. Am Donnerstag klettert das Thermometer in Kempten noch einmal auf bis zu 33 Grad.

Vom Westen her ziehen Wolken durch Bayern, an den Alpen wird es aber meist sonnig. Gegen Mittag setzt sich die Sonne dann ganz durch. Gegen Abend steigt jedoch in Franken und Schwaben das Gewitterrisiko. Lokal kann es zu Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen um die drei Zentimeter und Sturmböen kommen.

Sonne-Wolken-Mix am Freitag im Allgäu

In der Nacht zum Freitag können von Westen her unwetterartige Gewitter durch alle Regionen Bayerns ziehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 22 und 17 Grad, nur in einigen Alpen- und Bayerwaldtälern kann es etwas kühler werden.

Am Freitag schlägt dann das Wetter um. Der Sommer verabschiedet sich. Im Allgäu gibt es laut Deutschem Wetterdienst noch einmal einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen bis 29 Grad. Von Franken her ziehen aber vermehrt Schauer und zum Teil kräftige Gewitter Richtung Süden. Es weht ein mäßiger, zum Teil auch böiger Wind aus Südwest.

Das Wetter im Allgäu - Wechselhaftes Wochenende steht bevor

Am Samstag kommt der Regen im Allgäu an

Am Samstag sind die Regenschauer dann auch im Allgäu angekommen. Der Himmel ist stark bewölkt. Die Temperaturen in Kempten sind mit 24 bis 16 Grad deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Zwischen Alpen und Bayerischem Wald kann es zeitweise stark regnen, auch einzelne kräftige Gewitter sind möglich. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind um West. In der Nacht zum Sonntag sagt der DWD für den Süden Bayerns länger anhaltende Regenschauer voraus.

Temperaturen fallen am Sonntag in Kempten auf 19 Grad

Auch der Sonntag wird regnerisch. Vor allem an den Alpen gibt es zeitweise kräftige Niederschläge. Und es wird nochmal kühler. Für Kempten sagt der DWD Höchsttemperaturen von 19 Grad voraus.

Weitere Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.