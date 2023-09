Ein stabiler Altweibersommer beschert dem Allgäu viel Sonnenschein. Gegen Ende der Woche soll es noch einmal sommerlich warm werden. Dann schlägt das Wetter um.

Ein Hoch mit Schwerpunkt über dem Westen Russlands bestimmt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zusammen mit zunehmend warmer Luft das Wetter in Bayern. Das bedeutet, dass der Dienstag im Allgäu wieder sehr sonnig wird. Zunächst gibt es gebietsweise aber Nebel und Hochnebel. Am längsten trüb bleibt es wohl im Umfeld der Donau und in Teilen des Alpenvorlandes. Die Temperaturen klettern in Kempten auf maximal 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlicher Richtung.

Sonne-Wolken-Mix am Mittwoch im Allgäu

Die Nacht zum Mittwoch ist anfangs klar. Dann zieht lokal erneut Nebel und Hochnebel auf. Die Frühwerte liegen bei 12 bis 6 Grad. Der Nebel oder Hochnebel kann sich auch noch am Mittwoch in der ersten Tageshälfte halten. Abgesehen davon wird es aber erneut sonnig. Über den Himmel ziehen aber etwas mehr Wolken als am Dienstag. Die Temperaturen klettern in Kempten auf maximal 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Donnerstag wird es sommerlich warm im Allgäu

In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Westen her Wolken über den Himmel. Nachts kann es gebietsweise neblig werden. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 6 Grad. Während es am Donnerstag im Osten Bayerns durch Nebel und Hochnebel teilweise bis über den Mittag hinaus trüb bleibt, zeigt sich im Rest von Bayern häufig die Sonne. Auch im Allgäu wird es sonnig. Durchziehende Wolkenfelder sorgen aber immer wieder für Schatten. Mit Temperaturen von bis zu 25 Grad wird es im Allgäu sommerlich warm.

Am Freitag bis zu 28 Grad im Alpenvorland

Und die sommerlichen Temperaturen bleiben den Allgäuern auch noch am Freitag erhalten. Im Alpenvorland soll es örtlich bis zu 28 Grad warm werden. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen von bis zu 25 Grad voraus. Nachdem sich der Nebel und Hochnebel verzogen hat, zeigt sich in Bayern häufig die Sonne. Während es in Franken in der zweiten Tageshälfte zunehmend wolkig wird, bleibt es im Allgäu beim Sonne-Wolken-Mix. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Am Samstag soll dann das Wetter umschlagen. In der Nacht ziehen Regenwolken zunächst über Franken. Später sollen sie sich nach Südosten ziehen.

Weitere Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.