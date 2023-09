Extrem-Wetter, Klimademos und Umweltkatastrophen: Auch in diesem Jahr bekommen wir den Klimawandel deutlich zu spüren. Dabei fängt der Klimaschutz bei jedem einzelnen Menschen an. Das diesjährige "Klimasparbuch" soll dabei helfen umweltbewusster zu leben.

Der Sommer 2023 geht als der wärmste seit Beginn der Klimaaufzeichnung in die Geschichte ein. Viele fragen sich deshalb: Was kann ich selbst zum Klimaschutz beitragen? Das „Klimasparbuch Württembergisches Allgäu“ in Hosentaschenformat, herausgegeben von Energiebündnis Leutkirch e.V., oekom-Verlag und den beteiligten Städten Wangen, Isny, Bad Wurzach und Leutkirch lädt Sie ein, Ihre Lebensgewohnheiten unter die Lupe zu nehmen und gibt dazu praxisnahe Informationen und Tipps.

Ansporn zu klimafreundlichem Verhalten

Es zeigt auf, wie einfach und genussvoll ökofaires Verhalten im Alltag sein kann. Neben praktischen Tipps sollen verschiedene Gutscheine anregen, nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten in der Region auszuprobieren und klimafreundliche Angebote wahrzunehmen. Das Büchlein hilft bei Fragen zu klimaschonender Ernährung, Konsum, Mobilität, Wohnen und Bauen.

Kostenloser Ratgeber

Das Klimasparbuch ist bei den teilnehmenden Städten kostenlos erhältlich: in Leutkirch in der Touristinfo, dem Bürgerbüro, der Stadtbücherei und im Kino. Außerdem in den Filialen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und der Kreissparkasse sowie in mehreren Geschäften.

Das Klimasparbuch ist ein praktisches Hilfsmittel für alle, die klimabewusster leben wollen. Stadt Leutkirch

Zusätzlich steht das Klimasparbuch zum Download bereit, allerdings ohne Gutscheine.