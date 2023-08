Der heutige Mittwoch startet nicht sehr vielversprechend. Allerdings steigen im Allgäu am Nachmittag die Chancen auf etwas Sonnenschein. Mit Föhn wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge heute außerdem etwas wärmer als in den vergangenen Tagen. Der Rest der Woche bleibt dagegen durchwachsen und ungewöhnlich kühl für die Jahreszeit.

Sonnenschein zur Wochenmitte

Am Mittwoch zieht vormittags von Westen Regen auf. Am Nachmittag soll es dem DWD zufolge dann an den Alpen und im Vorland trocken bleiben und sogar etwas sonnig. Zum Abend ziehen jedoch in Alpennähe wieder einzelne Gewitter auf. Mit Föhn wird es im Allgäu bis zu 26 Grad warm. Sonst liegen die Höchsttemperaturen bei 19 bis 23 Grad. Dazu weht ein frischer, zum Teil stark böiger Wind um Süd. Auch der Norden hat aktuell mit dem Wetter zu kämpfen, so verhängten die Veranstalter des berühmten Heavy-Metal-Festivals in Wacken wegen der Wetterlage einen Einlass-stopp. In der Nacht zum Donnerstag verlagern sich die Regenfälle allmählich in die Gebiete zwischen Alpen und Bayerischem Wald. Von Nordwesten her lockert es etwas auf, aber vereinzelte Schauer sind weiter möglich. Die Tiefsttemperaturen liegt zwischen 16 und 12 Grad.

Der Donnerstag wird wechselnd bis stark bewölkt. Dabei sind vor allem im Südosten Regen oder Regenschauer möglich. Dazwischen kann es laut Prognosen des DWD längere trockene Phasen und auch Sonne möglich. Mit maximal 19 bis 23 Grad ist es für die Jahreszeit weiterhin zu kühl. Es weht weiter ein frischer, in Böen starker Südwestwind. In der Nacht zum Freitag breitet sich von den Alpen her auf weite Teile Südbayerns Regen aus. Sonst soll es trotz vieler Wolken überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Temperaturen sinken zum Wochenende

Auch am Freitag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise regnet es. Im Tagesverlauf ziehen vor allem in Schwaben auch einzelne Gewitter auf. Mit Höchstwerten von nur 16 bis 21 Grad wird noch etwas kühler. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Samstag regnet es vom Allgäu bis nach Niederbayern zum Teil kräftig. Sonst gibt es noch vereinzelte Schauer. Die Temperaturen sinken auf bis zu 9 Grad.

Am Samstag meldet der DWD von den Alpen bis zum Bayerischen Wald länger anhaltenden Regen. Auch in den übrigen Regionen bleibt es stark bewölkt und regnerisch. An den Alpen liegen die Höchsttemperaturen nur um die 15, sonst bei 17 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag regnet es zeitweise. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 8 Grad.