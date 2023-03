Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter am Sinken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bayern und dem Allgäu. Das sind die aktuellen Werte.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ist weiter leicht gesunken. Am heutigen Mittwoch beträgt sie 41,1. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist mit 7.082 neuen Corona-Fällen im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen (Vorwoche: 9.437). Die Gesundheitsämter melden zudem 92 weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen (Vorwoche: 123).

Die Lage in Bayern und dem Allgäu

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man auf Bayern blickt. Dort beträgt die Inzidenz derzeit 37,9 - deutlich weniger als noch vor einer Woche (46,9). Im Freistaat gab es zuletzt 1.023 neue Corona-Fälle und 20 Todesfälle, die einen Bezug zu der Virus-Infektion haben. Dieser Trend ist auch im Allgäu zu beobachten. In fast allen Kreisen sind die Inzidenzen zum Teil deutlich gesunken - mit einer Ausnahme. So ist im Landkreis Ravensburg die Inzidenz etwas angestiegen. Die niedrigste Inzidenz weist derzeit der Landkreis Lindau mit 14,6 auf, die höchste Inzidenz hat der Landkreis Ostallgäu mit 37,7.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Mittwoch

(Stand: Mittwoch, 22. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)