Die 7-Tage-Inzidenzen in Deutschland, Bayern und im Allgäu sinken weiter. Das sind die heutigen Werte.

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner geht weiter zurück. Bundesweit liegt sie am heutigen Freitag bei 12,6, wie das Robert Koch-Institut (RKI) bekannt gibt. In der Vorwoche lag der Inzidenzwert in der Bundesrepublik Deutschland noch bei 19,8. Zugenommen haben dagegen die Neuinfektionen. Dem RKI wurden zuletzt 2.700 neue Infektionsfälle gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 2.412 Neuinfektionen. Auch die Zahl der neu übermittelten Todesfälle, die einen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion haben, ist im Vergleich zur Vorwoche angestiegen. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 148 neue Todesfälle. In der Vorwoche waren es 132.

Inzidenz in Bayern sinkt

In Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz ebenfalls zurückgegangen. Aktuell beträgt sie 10,6. In der Vorwoche lag sie noch bei 18,1. Insgesamt meldeten die bayerischen Gesundheitsämter zuletzt 338 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an das RKI. In der vergangenen Woche betrug diese Zahl noch 278. Auch die Zahl der neu hinzugekommen Todesfälle ist mit 30 im Vergleich zur Vorwoche (23) angestiegen.

Inzidenz sinkt im Unterallgäu auf null

Der bundes- und bayernweite Trend ist auch im Allgäu zu beobachten. In fast allen Kreisen ist die Inzidenz zurückgegangen. Im Unterallgäu ist sie sogar auf null gesunken. Vor einer Woche lag die Inzidenz hier noch bei 16,9. Die höchste 7-Tage-Inzidenz im Allgäu hat die Stadt Memmingen. Dort ist die Inzidenz innerhalb einer Woche geringfügig von 11,2 auf 13,4 angestiegen. Damit liegt die Stadt über dem bundes- und bayernweiten Durchschnitt.

Die Inzidenzwerte am Freitag im Allgäu

(Stand: Freitag, 14. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)