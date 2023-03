Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Donnerstag bei 131,1. Sie liegt damit deutlich über dem Wert der Vorwoche (109,3). Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle ist dagegen zurückgegangen. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 21.046 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 25.038) und 89 neue Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen (Vorwoche: 113).

Die aktuelle Corona-Lage in Bayern

Im Freistaat Bayern ist die Inzidenz etwas zurückgegangen. Lag sie letzten Donnerstag noch bei 121,4, so liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 120,1. Außerdem ist die Zahl der Neuinfektionen in Bayern ebenfalls gesunken. Es wurden 2.845 neue Corona-Infektionen gemeldet (Vorwoche: 4.735). Auch Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gab es weniger als noch in der Vorwoche (26). Dem RKI wurden in Bayern 17 Todesfälle mitgeteilt.

Steigende und sinkende Werte im Allgäu

Mit vier Kreisen, die sinkende Inzidenzen melden und vier Kreisen, die steigende Werte mitteilen, ist die Corona-Situation im Allgäu am Donnerstag ausgeglichen. Während die 7-Tage-Inzidenzen in der Stadt Memmingen, im Landkreis Unterallgäu, in Kempten und in Kaufbeuren gefallen sind, sind die Inzidenzwerte in den Landkreisen Lindau, Ravensburg, Oberallgäu und Ostallgäu höher als noch am letzten Donnerstag. Dabei weichen die Werte teils deutlich von denen der letzten Woche ab. Im Ostallgäu ist die Inzidenz beispielsweise um fast 35 Prozent gestiegen. In der Stadt Memmingen ist sie jedoch um etwa 52 Prozent gesunken.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Donnerstag

(Stand: Donnerstag 2. März 2023, Quelle: RKI)