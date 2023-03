Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Donnerstag bei 40,4. Sie liegt damit leicht unter dem Wert der Vorwoche (47,4). Die Zahl der Neuinfektionen ist ebenfalls zurückgegangen. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 7.118neue Corona-Fälle (Vorwoche: 7.627 ) und 180 neue Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen (Vorwoche: 115 ).

Die aktuelle Corona-Lage in Bayern

Im Freistaat Bayern ist die Inzidenz ebenfalls zurückgegangen. Lag sie letzten Donnerstag noch bei 45,4, so liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 36,4. Außerdem ist die Zahl der Neuinfektionen in Bayern gesunken. Es wurden 896 neue Corona-Infektionen gemeldet (Vorwoche: 1.094 ). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist im Vergleich zur Vorwoche (16 ) leicht gestiegen. Dem RKI wurden in Bayern 19 Todesfälle mitgeteilt.

Überwiegend sinkende Werte im Allgäu

In fast allen Allgäuer Kreisen ist die 7-Tage-Inzidenz gefallen. Den niedrigsten Inzidenzwert meldet akutell der Landkreis Lindau mit lediglich 14,6 Neuinfekitoinen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Mit einem Inzidenzwert von 39,1 hat der Landkreis Ostallgäu aktuell den höchsten 7-Tage-Wert. Es liegen aktuell alle acht Kreise unter dem bundesweiten Schnitt. Allgemein bewegen sich die Inzidenzwerte im Allgäu und auch deutschlandweit auf einem sehr niedrigen Niveau.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Donnerstag

(Stand: Donnerstag 23. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)