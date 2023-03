Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Dienstag bei 34,1. Sie ist damit - im Vergleich zur Vorwoche (43,7) - deutlich gesunken. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 7.357 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 9.744). Die Zahl der gemeldeten Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, liegt bei 162 (Vorwoche: 141).

Bayern liegt unter dem bundesweiten Durchschnitt

Dieser Trend ist auch in Bayern zu beobachten. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 29,7. In der Vorwoche betrug sie noch 39,2 . Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei 999 (Vorwoche: 1.413). Zuletzt sind 19 Menschen im Freistaat gestorben, deren Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. In der Vorwoche waren es 20 Menschen.

Inzidenzen sinken auch im Allgäu

Der Abwärtstrend bei den Inzidenzen ist auch im Allgäu zu beobachten. Dort sind die 7-Tage-Inzidenzen im Vergleich zur Vorwoche zum Teil deutlich gesunken. Einen minimalen Anstieg verzeichnet nur das Oberallgäu. Den niedrigsten Wert im Allgäu hat derzeit die Stadt Kempten mit 11,6, den höchsten Wert verzeichnet das Ostallgäu mit 29,3. Damit liegt das Ostallgäu knapp unter dem bayernweiten Schnitt.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Dienstag

(Stand: Dienstag, 28. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)

Stadt Kempten: 11,6 (Vorwoche: 29,0)

Landkreis Ravensburg: 12,5 (Vorwoche: 18,8)

Landkreis Unterallgäu: 14,2 (Vorwoche: 24,4)

Landkreis Lindau: 17,0 (Vorwoche: 19,4)

Stadt Memmingen: 22,4 (Vorwoche: 33,5)

Landkreis Oberallgäu: 24,2 (Vorwoche: 22,3)

Stadt Kaufbeuren: 26,6 (Vorwoche: 31,0)

Landkreis Ostallgäu: 29,3 (Vorwoche: 44,7)