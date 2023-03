Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Die 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt laut dem Robert-Koch Institut (RKI) am heutigen Dienstag bei 43,7. Die Inzidenz liegt damit leicht unter dem Wert der Vorwoche (48,6). Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 9.744 neue Corona-Fälle (Vorwoche: 10.750). Die Zahl der gemeldeten Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, liegt bei 141 (Vorwoche: 165).

Inzidenz auch in Bayern gefallen

Ebenfalls gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat Bayern. Der Wert liegt heute bei 39,2 und lag in der Vorwoche bei 49,9. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei 1.413 (Vorwoche: 1.813). Am Dienstag melden die Gesundheitsämter, dass 20 weitere Personen im Freistaat an den Folgen einer Corona-Infektion, oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus, gestorben sind. In der Vorwoche waren es 35 Menschen.

Abwärtstrend im Allgäu setzt sich fort

Das Allgäu schließt sich dem Abwärtstrend der Corona-Zahlen in Deutschland, Bayern und der letzten Tage an. In den Allgäuer Landkreisen und Städten sind die Inzidenzwerte so gut wie überall gefallen. Nur in den Landkreisen Ravensburg und Lindau ist der Wert im Vergleich zur Vorwocheminimal gestiegen oder gleich geblieben. Nach wie vor sind sogar zwei Kreise unter einem Inzidenzwert von 20 angekommen. Die höchste 7-Tage-Inzidenz hat momentan weiterhin der Landkreis Ostallgäu mit 44,7 und ist somit der einzige Kreis im Allgäu der noch über dem bundesweiten Schnitt liegt.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Dienstag

(Stand: Dienstag, 21. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)

Landkreis Ravensburg: 18,8 (Vorwoche: 16,4)

(Vorwoche: 16,4) Landkreis Lindau: 19,4 (Vorwoche: 19,4)

(Vorwoche: 19,4) Landkreis Oberallgäu: 22,3 (Vorwoche: 35,0)

(Vorwoche: 35,0) Landkreis Unterallgäu: 24,4 (Vorwoche: 29,1)

(Vorwoche: 29,1) Stadt Kempten: 29,0 (Vorwoche: 50,7)

(Vorwoche: 50,7) Stadt Kaufbeuren: 31,0 (Vorwoche: 75,4)

(Vorwoche: 75,4) Stadt Memmingen: 33,5 (Vorwoche: 49,2)

(Vorwoche: 49,2) Landkreis Ostallgäu: 44,7 (Vorwoche: 62,8)