Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu. Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen und in Bayern und Deutschland heute?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am heutigen Dienstag für Deutschland eine 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 23,3. Erneut ist die Inzidenz in Deutschland damit gesunken. In der Vorwoche gab das RKI den Wert noch mit 34,1 an. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 4.985 (Vorwoche: 7.357). Außerdem gefallen ist die Zahl der zuletzt gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Diese sank von 162 am Dienstag der vergangenen Woche auf nun 95.

Corona und die Inzidenzen in Bayern

In Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 20,6. In der Vorwoche betrug sie noch 29,7. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei 740 (Vorwoche: 999). Zuletzt sind 20 Menschen im Freistaat gestorben, deren Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. In der Vorwoche waren es 19 Menschen.

Inzidenz im Unterallgäu, sowie in Kempten und Kaufbeuren leicht gestiegen

Im Allgäu liegen die 7-Tage-Inzidenzen allgemein weiterhin ebenfalls auf niedrigem Niveau. In fünf Kreisen sind die Werte auch weiter gefallen. Nur im Unterallgäu, in Kempten und in Kaufbeuren sind die Inzidenzwerte wieder etwas angestiegen. Die Stadt Kaufbeuren hat aktuell nun den höchsten Inzidenzwert im Allgäu inne: 28,8.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Dienstag

(Stand: Dienstag, 04. April 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)