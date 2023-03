Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zur Vorwoche in Deutschland und Bayern weiter gesunken. Im Allgäu dagegen sind die Werte in zwei Kreisen leicht angestiegen. Ein Landkreis verzeichnet einen einstelligen Inzidenzwert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am heutigen Freitag eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 47,0. Damit ist der Wert im Vergleich zur Vorwoche weiter leicht gesunken. Vor sieben Tagen gab das RKI die bundesweite Inzidenz noch mit 50,3 an. Insgesamt erreichten das RKI zuletzt 7.680 Meldungen über Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Vorwoche: 7.829). Die Zahl der zuletzt gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion liegt bei 119 (Vorwoche: 121).

Corona in Bayern - So ist die aktuelle Situation

Auch in Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI weiter gefallen und liegt heute bei 43,5 (Vorwoche: 52,6). Insgesamt übermittelten die Gesundheitsämter in Bayern zuletzt 761 Neuinfektionen (Vorwoche: 1.410). Zudem wurden aus Bayern 24 weitere Corona-Tote gemeldet (Vorwoche: 27).

Weiter sinkende Werte im Allgäu

In beinahe allen Kreisen im Allgäu sind die 7-Tage-Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche weiter leicht gefallen. Den derzeit niedrigsten Wert gibt das RKI für den Landkreis Ravensburg an. Hier liegt der Wert derzeit bei 2,1. Leicht angestiegen sind die Inzidenzwerte dagegen in der Stadt Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu. Der Anstieg bezieht sich auf den Wert vor einer Woche.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Freitag

(Stand: Freitag, 17. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)