Nach der Corona-Pause durfte auch im Allgäu endlich wieder Fasching gefeiert werden, gleichzeitig ging es für viele während der einwöchigen Schulferien wieder in den Winterurlaub. Doch wie fallen damit die aktuellen Corona-Inzidenzwerte zum Schulstart aus?

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner ist im Vergleich zur Vorwoche wieder leicht angestiegen. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Corona-Inzidenz am heutigen Montag bei 116,8. Am vergangenen Montag gab das RKI den Wert noch mit 103,5 an. Aktuelle Zahlen zu den Neuinfektionen und gemeldeten Todesfällen liegen zu Wochenbeginn üblicherweise nicht vor. Der Grund: Die jeweiligen Behörden aus den einzelnen Kreisen übermitteln am Wochenende nicht flächendeckend Neuinfektionen und Todesfälle.

Corona in Bayern und dem Allgäu: Die aktuelle Lage

In Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz gegenüber der Vorwoche leicht gesunken. Für den heutigen Montag meldet das RKI eine bayernweite 7-Tage-Inzidenz von 117,3. Zum Vergleich: Vor sieben Tagen lag die Corona-Inzidenz im Freistaat noch bei 122,6. Im Allgäu liegen aktuell zwei Kreise über einem Wert von 100. Dabei handelt es sich um die Stadt Kaufbeuren und den Landkreis Ostallgäu. Die niedrigste Inzidenz wird für den Landkreis Lindau gemeldet.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Montag

(Stand: Montag, 27. Februar 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)