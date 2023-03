In Bayern und auch in Deutschland sind die Inzidenzwerte weiter zurückgegangen. Einige Kreise im Allgäu verzeichnen dagegen wieder einen leichten Anstieg bei den 7-Tage-Inzidenzwerten. Auffallend ist: Trotz der sinkenden Neumeldungen von Coronainfektionen in den vergangenen Wochen ist die Zahl der gemeldeten Todesfälle gestiegen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am heutigen Freitag eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 39,0. Erneut ist die Inzidenz in Deutschland damit gesunken. In der Vorwoche gab das RKI den Wert noch mit 47,0 an. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag zuletzt bei 5.635 (Vorwoche: 7.680). Gestiegen ist allerdings die Zahl der zuletzt gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Diese stieg von 119 am Freitag der vergangenen Woche auf nun 157.

Corona in Bayern - So ist die aktuelle Situation

Auch der Freistaat Bayern verzeichnet eine weiter gesunkene Inzidenz. Diese gibt das RKI heute mit 34,9 Fällen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen an. Vor einer Woche lag die bayernweite Inzidenz von bei 43,5. Die bayerischen Gesundheitsämter übermittelten zuletzt 733 Neuinfektionen mit dem Coronavirus (Vorwoche: 761). Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 30 (Vorwoche: 24) auf nun 170.231 in ganz Bayern seit Beginn der Pandemie.

Weiter sinkende Werte im Allgäu

Das sind die Allgäuer Inzidenzwerte am Freitag

In den Kreisen im Allgäu sind die 7-Tage-Inzidenzwerte dagegen teilweise wieder leicht angestiegen. Im Vergleich zum Freitag vor einer Woche verzeichnen die Landkreise Ravensburg und Oberallgäu höhere Werte. Auch in der Stadt Memmingen ist die Inzidenz wieder gestiegen. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz aktuell im Landkreis Lindau und im Landkreis Ravensburg. Die Stadt Memmingen und der Landkreis Ostallgäu weisen momentan die höchsten Werte im Allgäu auf, so das RKI.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Freitag

(Stand: Freitag, 17. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)