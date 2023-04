Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den heutigen Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 9,8 für Deutschland. Vor einer Woche gab das RKI den Wert noch mit 23,3 an. Meldungen über die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen für den heutigen Tag nicht vor. Der Grund: An Wochenenden und Feiertagen übermitteln die Gesundheitsämter keine aktuellen Zahlen. Am Dienstag der vergangenen Woche gab das RKI die Anzahl der zuletzt gemeldeten Neuinfektionen noch mit 4.985. Die Zahl der neugemeldeten Todesfälle lagen bei 95.

Inzidenzwerte im Allgäu und Bayern

In Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag nach dem langen Osterwochenende bei 9,2. In der Vorwoche lag dieser Wert noch bei 29,7. Auch für Bayern gibt es am heutigen Dienstag keine aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen und zuletzt registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Dienstag

(Stand: Dienstag, 11. April 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)