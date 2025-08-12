Apfelernte am Bodensee beginnt! Bodensee-Apfelkönigin erntet den ersten Apfel

Am Bodensee ist es jetzt wieder so weit. Die Apfelernte 2025 beginnt. Bodensee-Apfelkönigin Emelie Witzigmann erntete deshalb den ersten Apfel der neuen Ernte. Wie fällt die Apfelernte 2025 am Bodensee aus?

Wann ist die Erntezeit für Äpfel am Bodensee?

Die Haupterntezeit der Äpfel am Bodensee ist im Herbst. Im September und Oktober werden die meisten Äpfel geerntet. Die Apfelernte beginnt jedoch jedes Jahr schon im August, mit frühen Sommerapfel-Sorten.

Wie war die Apfelernte am Bodensee im letzten Jahr?

Während andere Anbauregionen 2024 durch Witterung und Spätfrost deutliche Ausfälle verzeichneten, konnte der Bodenseeraum 2024 eine überdurchschnittliche Ernte einfahren. Der Bodensee stellte dabei laut Obstregion Bodensee e. V. letztes Jahr rund 45 Prozent der gesamten deutschen Apfelproduktion. Die Apfelsaison 2024 war mit 251. 200 Tonnen geernteten Äpfeln daher überdurchschnittlich gut.

Apfel-Ernte am Bodensee: die Prognose für 2025

Die Obstbaubetriebe am Bodensee rechnen für das Jahr 2025 mit einer qualitativ hochwertigen, jedoch etwas kleineren Ernte, heißt laut Obstregion Bodensee e. V. Die beiden Erzeugerorganisationen Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG und Württembergische Obstgenossenschaft Raiffeisen eG prognostizieren derzeit ein Minus von rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das entspricht einer voraussichtlichen Erntemenge von 227.000 Tonnen Äpfeln.

Auch in diesem Jahr hätte das regionale Klima dafür gesorgt, dass sich die Äpfel gut entwickeln konnten. Die Qualitäten würden auf hohem Niveau liegen, die Früchte seien aromatisch. Jetzt, Anfang August, habe die Ernte der ersten Frühäpfel begonnen - darunter auch Sorten wie Delbarestivale und SweeTango®. Am 28. August 2025 wird die Apfelsaison dann in Markdorf offiziell eröffnet.

Stimmen zum Apfel am Bodensee 2025

„Die aktuelle Prognose unterstreicht erneut die strategische Bedeutung des Apfelanbaus am Bodensee“, erklärt Jürgen Nüssle, Geschäftsführer der Württembergischen Obstgenossenschaft Raiffeisen eG. „Unsere familiengeführten Erzeugerbetriebe stehen für Qualität, Regionalität und Verantwortung - auch in Zeiten klimatischer und wirtschaftlicher Herausforderungen.“

„Unsere Produkte entstehen mit viel Handarbeit, Sorgfalt und Leidenschaft. Damit der Apfel vom Bodensee auch in Zukunft als Premiumprodukt im Regal seinen Platz hat, braucht es stabile Rahmenbedingungen, faire Preise und klare politische Signale für den Erhalt der heimischen Obstwirtschaft“, so die Forderung aus der Branche.