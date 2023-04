Autofahrer aufgepasst! Am heutigen Freitag, den 21. April, findet in ganz Bayern der 10. Blitzermarathon statt. Wo genau im Allgäu dann Blitzer stehen seht ihr hier:

Blitzermarathon in Bayern 2023: Insgesamt 24 Stunden, von Freitagmorgen (21. April) um sechs Uhr bis Samstagmorgen (22. April) um sechs Uhr wird in ganz Bayern und somit auch in Schwaben und dem Allgäu geblitzt. Insgesamt rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1.800 möglichen Messstellen im Freistaat. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Blitzermarathon in Bayern heute soll "wachrütteln"

"Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten! Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Die Zahl der dabei Getöteten stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons. Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken, fügt der Innenminister hinzu.

Wo wird heute geblitzt? Alle Blitzer in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau

Auch deshalb hat das Bayerische Staatsminsterium des Innern, für Sport und Integration die Messstellen öffentlich angekündigt. Wo genau im Allgäu nun Blitzer stehen, erfahrt ihr hier in der Liste:

Oberallgäu:

Bad Hindelang:

B 308 Jochstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

B 308 Ab 500 km 0,1 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Balderschwang: K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h Buchenberg:

St 2055/Schwarzerd Staatstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2055 Staatstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Fischen i. Allgäu: B19, Ab 140, km 2,5 Bundessstraße außerorts Tbei einer Geschwindigkeit von 80 km/h

B19, Ab 140, km 2,5 Bundessstraße außerorts Tbei einer Geschwindigkeit von 80 km/h Haldenwang: St 2055/Kemptener Straße Staatstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

St 2055/Kemptener Straße Staatstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h Immenstadt i. Allgäu: B 19, Abschnitt 270 Bundesstraße außerhalb bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h

B 19, Abschnitt 270 Bundesstraße außerhalb bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h Kempten

Kaufbeurer Straße Ortsstr. innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Schumacherring Ortsstr. innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Thomas-Dachser-Straße Ortsstr. innerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

Memminger Straße/St 2009, Abs. 640 und 660 Staatsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Missen: St 2006, Abschnitt 100 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2006, Abschnitt 100 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Oberstaufen: B 308 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 308 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Oy-Mittelberg:

St 2520 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K OA 34 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

Rettenberg: St 2007, Abschnitt 140 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2007, Abschnitt 140 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Sonthofen: Östliche Alpenstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Östliche Alpenstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h Weitnau:

Heinrich-Nicolaus-Straße Ortsstr. innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

St 2001 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

B 12, Hellengerst Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h

B 12 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Ostallgäu:

Biessenhofen:

K OAL 5, Kreen Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

B 12 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Buchloe: St 2035, Abschnitt 260 Staatstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

St 2035, Abschnitt 260 Staatstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h Friesenried: St 2055, Höhe Aschthal Staatstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2055, Höhe Aschthal Staatstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Füssen:

Kemptener Straße, Ri. A7 Ortsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Kemptener Straße 85 - 119 Ortsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Germaringen:

Reifträgerweg Ortsstr. außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

B 12 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Jengen: B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen Bundesstraße bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen Bundesstraße bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Kaufbeuren:

Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten Kreisstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Augsburger Straße St 2055 innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Kraftisried: B 12, Abschnitt 540 Bundesstraße außerhalb bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 12, Abschnitt 540 Bundesstraße außerhalb bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Lamerdingen: St. 2035, Abschnitt 380 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St. 2035, Abschnitt 380 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Lengenwang: Hennenschwang Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Hennenschwang Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Marktoberdorf:

B 472, Brückenstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

B12, Geisenried Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Schwabenstraße Ortsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h

B 16, Hauptstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Moosstr. sonstige Straße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h

Thalhofen. Langweg sonstige Straße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h

B16 Kaufbeurer Str. Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Marktoberdorf-Rieder B 16, Hauptstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

MOD-Bertoldshofen B 472, Hauptstraße Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h

Nesselwang: K 23, Ortsteil Lachen Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

K 23, Ortsteil Lachen Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h Pforzen: K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h Rieden a. F.: B 16 (Tiefental, Schwarzenbach) Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

B 16 (Tiefental, Schwarzenbach) Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Roßhaupten: B 16, Abschnitt 160 Bundesstraße außerhalb bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

B 16, Abschnitt 160 Bundesstraße außerhalb bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Ruderatshofen: B 472 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 472 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Schwangau:

B 17 (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

B17 (Raiffeisenbank) Abschnitt 140, St. 1.4 - 2.1 Bundesstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Seeg: K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Stötten am Auerberg: Heggen Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Heggen Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Unterthingau: OAL 3, Beilstein Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

OAL 3, Beilstein Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Westendorf: St 2055, Abschnitt 720 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Unterallgäu:

Babenhausen: B 300 Ab. 400 km 2,1 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 300 Ab. 400 km 2,1 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Bad Grönenbach: K MN 19, Ab. 80, km 6,9 Ölmühle Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

K MN 19, Ab. 80, km 6,9 Ölmühle Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Bad Wörishofen:

K MN 29, Abschnitt 100, km 2,25 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2518, Abschnitt 160, Skyline Park Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2015, 220, 1,55 - Unteres Hart Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2015, 110, 1,7 - 2,7 - Schlingen Süd Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Boos: B 300, Abs. 340 km 2,5 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 300, Abs. 340 km 2,5 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Buxheim: BAB A96/Ri. München, Abschnitt 400, km5,74 Bundesautobahn außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

BAB A96/Ri. München, Abschnitt 400, km5,74 Bundesautobahn außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h Dirlewang:

Kaufbeurer Str. Ortsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

B 16, Abschnitt 620 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K MN 5, Abschnitt 140 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Egg a. d. Günz: St 2020, Ab. 160, Km 3, 8 - 5 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2020, Ab. 160, Km 3, 8 - 5 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Erkheim:

K MN 37, Abs. 220, km 1,55 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K MN 37, Abschnitt 120 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Ettringen:

K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 - 1,8 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 - 2,2 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

Heimertingen: St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Kronburg: K MN 20, Abschnitt 80, km 1,45 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

K MN 20, Abschnitt 80, km 1,45 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Lautrach: St 2009, AS 310, km 1,3, FR Lautrach Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2009, AS 310, km 1,3, FR Lautrach Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Legau: St 2009 Absch. 390 km 1,5 Einm. Mühlweg Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2009 Absch. 390 km 1,5 Einm. Mühlweg Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Markt Rettenbach: St 2013, Abschnitt 300 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2013, Abschnitt 300 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Memmingen:

K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 Kreisstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM Kreisstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

Donaustr., zw. Ring und Kuhberg, beide Fahrtrichtungen Gemeindestr. innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Mindelheim:

B 16, Abschnitt 720 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K MN 25, Abschnitt 100 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

Ottobeuren:

St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2013 Kreuzung St 2011 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2013, Abschnitt 240, km 0,7 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2013 Abs. 220, km 3,1 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

St 2013 Abs. 240, km 0, Höhe Einmündung K MN 18, FR MM Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

Salgen: St 2037, Abschnitt 180 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

St 2037, Abschnitt 180 Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Türkheim: MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 - 2,0 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 - 2,0 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Tussenhausen: K MN 23, Abs. 170, km 0,2 - 1,0 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

K MN 23, Abs. 170, km 0,2 - 1,0 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Wiedergeltingen: MN 10, Abschnitt 100, km 2,5 - 3,5 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

MN 10, Abschnitt 100, km 2,5 - 3,5 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Winterrieden: B 300, Ab. 340, Km 5 - 5,5 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h

B 300, Ab. 340, Km 5 - 5,5 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h Woringen: K MN 19, Ab. 80 km 0 - 1 Kreisstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h

Lindau:

Grünenbach: LI5 A120 S0,5 Hauptstraße/Schule Kreisstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h

LI5 A120 S0,5 Hauptstraße/Schule Kreisstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h Lindenberg i. Allgäu: ST2378, A140, S1 /Pfänderstraße Staatsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h

ST2378, A140, S1 /Pfänderstraße Staatsstraße innerorts bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h Opfenbach: B 32, Abschn. 120, km 1,150 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

B 32, Abschn. 120, km 1,150 Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h Scheidegg: B308, A160, S0,5 /Haus Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h

B308, A160, S0,5 /Haus Bundesstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h Weiler-Simmerberg: ST2001, A180, S0,5 / Hammermühle Staatsstraße außerorts bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h

Blitzmarathon in Bayern: Hier alle veröffentlichten Blitzer im Freistaat

Wo in Bayern sonst noch geblitzt wird, dazu gibt es hier Auskunft: