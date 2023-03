Sie sind rund um die Uhr im Einsatz für ihre Mitmenschen: Ehrenamtliche Einsatzkräfte. Genau dafür wurden 34 langjährige Ehrenamtliche in Memmingen beim Blaulichtempfang geehrt.

Oberbürgermeister Manfred Schilder ehrte beim diesjährigen Blaulichtempfang im Kolbe-Haus langjährige Ehrenamtliche der Feuerwehren, der Hilfs- und Rettungsdiensten, der Polizei und des Technischen Hilfswerks. "Für Ihren tagtäglichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger, ihr Hab und Gut und die Natur danke ich Ihnen aufs Herzlichste", würdigte Oberbürgermeister Schilder die Einsatzkräfte laut einer Pressemteilung der Stadt Memmingen.

"Oft genug gehen Sie an ihre eigenen Grenzen"

"Als Teil der Blaulichtfamilie arbeiten Sie über alle Grenzen hinweg, leisten Hilfe, ohne Rücksicht auf Herkunft, Position oder Sonstiges und oft genug auch bei internationalen Einsätzen. Bei Ihnen steht der Mensch, das Leben, im Mittelpunkt. Und oft genug gehen Sie dabei an ihre eigenen Grenzen, physisch wie psychisch. Für Ihr Engagement möchte ich Ihnen daher unseren tief empfundenen Respekt ausdrücken", erklärte Schilder weiter. Insgesamt wurden 34 Frauen und Männer für ihre besonders lange ehrenamtliche Dienstzeit von 25 bzw. sogar 40 Jahren geehrt.

"Es funktioniert nur, wenn das ehrenamt weiterlebt"

"Die Gesellschaft und Gemeinschaft funktionieren nur, wenn das Ehrenamt weiterlebt. Heutzutage steht das Ehrenamt in Konkurrenz zu anderen Freizeitaktivitäten. Immer weniger Menschen möchten ihre freie Zeit mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit verbringen. Die langjährige Mitwirkung in einer Hilfsorganisation ist daher keine Selbstverständlichkeit mehr und deshalb absolute Königsdisziplin", betonte Stadtbrandrat Raphael Niggl. "Umso mehr freut es mich, genau für diese Königsdisziplin an diesem Abend Ehrungen verleihen zu können. Danke für eure so lange Bereitschaft, Tag ein, Tag aus, alles stehen und liegen zu lassen für die Hilfe am Nächsten." Traditionell schloss Niggl an seinen Dank einen kurzweiligen Rückblick in die jeweiligen Jahre an.

Zu den Ehrengästen des Blaulichtempfangs zählten Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehren, der Polizei, des THW und der freiwilligen Hilfsorganisationen sowie Bürgermeister, Ehrenbürger und Vertreter der Stadtratsfraktionen. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Internationalen Frauenchor unter der Leitung von Ottfried Richter, begleitet von Anette Weber, Mej, Hüssein Aksu und Jakob Wassermann.

Diese 34 Ehrenamtlichen wurden honoriert

Diese 34 Frauen und Männer wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt (nicht alle waren anwesend):

40 Jahre Ehrenamt:

Rainer Scheel (FF Amendingen)

Thomas Müller (FF Amendingen)

Wilhelm Abrell (FF Dickenreishausen)

Edwin Mann (FF Dickenreishausen)

Werner Brader (FF Dickenreishausen)

Gerd Schieß (FF Memmingen)

Werner Harlacher (FF Memmingen)

Roland Stoeber (FF Memmingen)

Christian Thiel (FF Memmingen)

Hans Martin Rabus (FF Volkratshofen/ Ferthofen)

Karin Ebner (MHD Memmingen)

Roland Mayer (THW Memmingen)

Alle Geehrten für 40 Jahre Dienstzeit beim Blaulichtfest. V. Weyrauch/ Pressestelle Stadt Memmingen

Andreas Baumberger (FF Amendingen)

Andreas Honold (FF Buxach)

Christoph Prestele (FF Buxach)

Markus Geißler (FF Eisenburg)

Thomas Keeber (FF Memmingen)

Florian Funke (FF Memmingen)

Stefan Scheibel (FF Memmingen)

Marco Schweinberg (FF Memmingen)

Florian Kiebler (FF Steinheim)

Gerd Schobloch (FF Steinheim)

Martin Gäble (FF Steinheim)

Harald Dreyer (FF Steinheim)

Ralf Bayer (FF Steinheim)

Thorsten Höger (FF Steinheim)

Markus Wiblishauser (FF Steinheim)

Thomas Wiedenmayer (FF Steinheim)

Thomas Blank-Träger (BRK Memmingen)

Thomas Thiel (BRK Memmingen)

Stefan Nöfer (JUH Memmingen)

Marcus Stetter (MHD Memmingen)

Wolfgang Zerinius (MHD Memmingen)

Raphael Thaler (THW Memmingen)