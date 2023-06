Wer in diesem Sommer im Allgäu zum Wandern will, der muss an den Parkplätzen teils höhere Parkgebühren zahlen als in den Jahren davor.

Der Parkplatz an der Starzlachklamm war am Sonntag um 10:20 Uhr „mäßig ausgelastet“ und hatte damit noch Plätze frei. Das zeigte der Ausflugsticker Bayern an, mit dem sich Gäste noch vor der Anreise online über freie Parkplätze informieren können. Wer an der Klamm einen Parkplatz bekommen hat, der zahlte dort für ein Tagesticket drei Euro. Das ist im Vergleich zu anderen Ausflug-Hotspots der Region günstig.

Bis zu 15 Euro kostet das Tagesticket auf Wanderparkplätzen im Allgäu

Denn in den vergangenen Jahren erhöhten einige Gemeinden die Gebühren ihrer öffentlichen Parkplätze – auf bis zu 15 Euro für ein Tagesticket.

Wie Gemeinden diese Erhöhungen begründen, welche Parkgebühren in den einzelnen Gemeinden verlangt werden und wo Wanderfans am meisten fürs Parken ausgeben müssen, lest ihr unter allgaeuer-zeitung.de.