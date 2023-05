Die Bergwacht Pfronten musste am Sonntagabend zu einem Einsatz am Breitenberg bei Pfronten im Allgäu ausrücken. Der Grund: Ein Auto mit Sommerreifen war dort stecken geblieben und nicht mehr weitergekommen.

Der Einsatz fand laut der Bergwacht Pfronten gegen 21:20 statt, nachdem folgende Meldung bei den Bergrettern eingegangen war: "Zwei Personen mit Klein-PKW mit Sommerreifen am Breitenberg hängen geblieben".

Suche nach hängen gebliebendem Wagen am Breitenberg

Die Einsatzmannschaft der Bergwacht machte sich also mit einem Rettungsfahrzeug auf zum Breitenberg. Dort suchten die Bergwachtler die beiden Menschen und ihr stecken gebliebenes Auto.

Auto mit Sommerreifen aus dem Schnee geschleppt

Die Einsatzkräfte fanden den festgefahrenen Wagen, obwohl es bereits Nacht geworden war. Das Auto war in einem Schneefeld stecken geblieben. Mit dem Rettungsfahrzeug schleppten die Bergretter das Fahrzeug aus dem Schnee. Anschließend nahmen sie die beiden Menschen mit ins Tal. Das Auto musste vorerst noch am Breitenberg zurückbleiben.

Mahnung der Bergwacht

Die Bergwacht mahnt und bittet in diesem Zusammenhang Menschen, die in den Bergen unterwegs sind: "Bitte nehmt Hinweis- und Verbotsschilder auch am Berg ernst."