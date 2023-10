In Blaichach fand wieder der Berufsfeuerwehrtag für die Jugendfeuerwehr statt. 14 Jugendliche konnten innerhalb von 24 Stunden den Alltag der Berufsfeuerwehr hautnah miterleben.

Die Jugendfeuerwehr Blaichach rückte am vergangenen Wochenende zu gleich 10 Einsätzen aus. Seit mehreren Jahren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Blaichach einen Berufsfeuerwehrtag. Dabei haben die Jugendlichen einen 24-Stunden-Dienst. Das heiß, sie schlafen in der Feuerwehr und fahren zu mehreren Einsatzszenarien raus.

Eingeklemmte Person und simulierter Brand

Neben Bränden, Brandmeldeanlagen und dem Ausleuchten von einer Einsatzstelle rückten die 14 Jugendlichen auch zu einem Unfall mit einem Unimog. Ein Mensch war unter einem Rad des Klein-LKWs eingeklemmt worden. Mit einem Hebekissen und Unterbauholz konnten die Jung-Feuerwehrler die Person retten. Mit einer Rauchgranate wurde außerdem ein Fahrzeugbrand simuliert, der durch angehenden Einsatzkräfte schnell "abgelöscht" werden konnte.

17 Bilder Bei dem Berufsfeuerwehrtag musste unter anderem eine eingeklemmte Person befreit werden. Benjamin Liss

Lange Pause durch Corona

"Die Idee zum Berufsfeuerwehrtag, der bei uns immer von 10 Uhr morgens bis auf den nächsten Tag 10 Uhr morgens geht, gibt es bei uns schon seit mehreren Jahren. Durch Corona fand die Aktion leider jetzt fünf Jahre nicht statt", so Jugendwart Michael Käser. Den Jugendlichen, die alle zwischen 12 und 16 Jahre alt sind, soll so ermöglicht werden, das Erlernte in die Praxis umzusetzen und so mal auf "echte" Einsätze fahren zu können.