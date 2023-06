Im Westen von Kaufbeuren wird es in Zukunft zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund sind zwei Baustellen, bei denen die Arbeiten ab nächster Woche beginnen. Vorallem der ÖPNV und die Marienschule sind betroffen.

Die beiden Baustellen, um die es sich handelt und die beide ab Montag, den 19. Juni 2023, beginnen, befinden sich in Kaufbeuren und in Kleinkemnat. In Kaufbeuren wird in der Kemnater Straße zwischen dem Krankenhaus und der Marienschule gebaut. In Kleinkemnat wird die Straße Stefanstal ausgebaut.

Baustelle in Kaufbeuren in der Kemnater Straße

In der Kemnater Straße wird laut einer Mitteilung der Stadt Kaufbeuren ein Großteil der gesamten Straße neu gemacht. Die dafür erforderlichen Bauarbeiten starten ab dem 19. Juni. Der erste Teil des Straßenausbaus erfolgte bereits 2010 mit dem unteren Teil der Kemnater Straße vom Kreisverkehr an der Kemptener Straße bis zur großen Einfahrt zum Bezirkskrankenhaus. Nun erfolgt der zweite Bauabschnitt, der bis Ende 2023 fertiggestellt sein soll. Im Zuge der Maßnahmen wird auch ein rund 120 Meter langer Busstreifen auf der Seite der Marienschulen realisiert, der die Verkehrssituation zu den Spitzenzeiten deutlich entlasten wird. Außerdem wird ein Schutzstreifen für Radfahrer in die Verkehrsführung mit integriert. Diese Maßnahmen für Radfahrer sind im Städtischen Fuß- und Radwegekonzept enthalten und werden so Schritt für Schritt abgearbeitet.

Der zweite Bauabschnitt der Kemnater Straße startet am 19. Juni. Stadt Kaufbeuren

Baustelle in Kleinkemnat in der Straße Stefanstal

Die Bauarbeiten in Kleinkemnat beginnen ebenfalls am 19. Juni. Dabei wird laut der Stadt Kaufbeuren im Vollausbau die Straße Stefanstal komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt über den Langweg von Kleinkemnat bis nach Irsee. Die geplanten Bauarbeiten führten dazu, dass einige Bäume in Kleinkemnat gefällt wurden. Dafür plant die Stadtverwaltung Kaufbeuren Ausgleichsmaßnahmen direkt in und um Kleinkemnat. Die Baumaßnahmen sollen im November 2023 abgeschlossen sein.

Der 2. Bauabschnitt in Kleinkemnat wurde bereits realisiert, nun folgen Bauabschnitt 1 und 3. Stadt Kaufbeuren

Diese Einschränkungen bedeuten die Baustellen im ÖPNV

Die Baumaßnahmen betreffen auch den ÖPNV. Wegen den Bauarbeiten in der Kemnater Straße in Kaufbeuren fallen beim Busverkehr folgende Haltestellen der Linie 8 und 26 weg:

Kemptner Tor

Marienschulen/BKH

Peter-Dörfler-Straße

Die Linie 8 fährt das Klinikum während den Bauarbeiten über den Staffelwald an. Die Linie 26 fährt ebenfalls über die Mindelheimer Straße/Staffelwald weiter nach Irsee. Fahrgäste, die die Haltestellen Marienschulen/BKH und Peter-Dörfler-Straße nutzen, können die Haltestelle Kaiserweiher nutzen.

Wegen der Baustelle in Kleinkemnat entfallen folgende Bushaltestellen der Linie 26:

Stefanstal

Bickenried

Am Staffel

Zudem wird die Bushaltestelle Imkerschule in die Straße Am Schlossfeld verlegt.

Baustelle in der Kemnater Straße betrifft auch die Marienschulen

Um die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den beiden Marienschulen auch weiterhin zu gewährleisten wird die Stadtverwaltung Kaufbeuren einen Teil der Einfahrt zum Bezirkskrankenhaus neu asphaltieren und einen Wendehammer gestalten. So können die Schulbusse umdrehen und sich wie gewohnt aufreihen. Elterntaxis bis vor die Schule sind während den Bauarbeiten allerdings nicht möglich. Die anstehenden Abschlussprüfungen der Realschule wurden laut der Stadt Kaufbeuren in die Baumaßnahmen miteinbezogen.