In der Jahn-Halle in Günzburg fanden in den letzten 90 Jahren viele Sportveranstaltungen und andere Events statt. Jetzt wird die Halle aufwändig saniert.

Sportveranstaltungen, Faschingsbälle oder Theatervorstellungen: Die Jahn-Halle in Günzburg hat viele Veranstaltungen gesehen und für viele Menschen ist das Gebäude fest mit ihrer persönlichen Vergangenheit verknüpft.

Abriss vor über drei Jahrzehnten verhindert - Jetzt kommt die Komplettsanierung

Schon vor über 30 Jahren sollte das alte Gebäude abgerissen werden, dank des Fördervereins Günzburger Jahnhalle e. V konnte dieses Vorhaben allerdings verhindert werden. Nun wird das historische Bauwerk in der Innenstadt von Günzburg komplett saniert. Dafür gibt es Fördergelder von Bund und Freistaat in Millionenhöhe.

Jahn-Halle: Sanierung kostet über fünf Millionen Euro

Ab September sollen die Sanierungsarbeiten an der Jahn-Halle in Günzburg beginnen. Die Ertüchtigung der denkmalgeschützen Halle soll rund 5,7 Millionen Euro kosten - etwa 3,7 Millionen Euro davon werden aus Fördergeldern bezahlt. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Jahn-Halle dann als "Haus der Vereine" fungieren. Das Ende der Sanierungsarbeiten soll im Herbst 2025 sein.