Am Mittwoch fand im Kunsthaus Kaufbeuren die Verleihung des Baupreises Kaufbeuren 2023 statt. Der Gewinner ist ein Wohn- und Atelierhaus in der Straße Hohe Buchleuthe.

Oberbürgermeister Stefan Bosse ehrte am Mittwoch den diesjährigen Sieger des Wettbewerbs Baupreis Kaufbeuren 2023. Seit 2007 wird der Baupreis alle vier Jahre für herausragende Bauvorhaben verliehen. Der Preis zeichnet laut der Stadt Kaufbeuren qualitativ hochwertiges und beispielhaftes Bauen in der Stadt Kaufbeuren aus. Unter sechs Einreichungen hat die Jury dieses Jahr einen Preisträger gekürt und zwei Anerkennungen ausgesprochen. Für die Begutachtung und Bewertung waren die Architektinnen und Architekten Christian Brückner aus Tirschenreuth, Doris Grabner aus Freising und Gunther Laux aus München zuständig.

Wohn- und Atelierhaus in der Hohen Buchleuthe gewinnt Baupreis Kaufbeuren 2023

Der diesjährige Preisträger aus der Kategorie Wohnbau ist ein Wohn- und Atelierhaus das in der Straße Hohe Buchleuthe 23 in Kaufbeuren steht. Bauherr ist die Familie Mayrhofer. Architekten: Stadtmüller.Burkhardt.Graf.Architekten GBR, Kaufbeuren. Das Haus ist oben auf dem Bild zu sehen.

Zwei weitere Projekte honoriert

Außerdem wurden für folgende Projekte Anerkennungen der Jury ausgesprochen:

Ebenfalls in der Kategorie "Wohnbau": Die Sanierung und Aufstockung eines Wohnhauses im Schwabenlieselweg 3 in Kaufbeuren. Bauherren sind hier Simone Nocker und Christof Schindele. Architekt ist das Architekturbüro Schindele.Nocker in Kaufbeuren.

Außerdem anerkannt wurde in der Kategorie "Gewerbebau" der Neubau eines Küchenstudios und Wohnhauses in der Füssener Straße 15. Bauherren: Vinh Tuan, La & Hua Xie. Architekten: Vinh Tuan, La SR-Concept, Kaufbeuren

"Nachhaltige und qualitätsvolle Bebauung der städtischen Umgebung ist eine der großen Kulturaufgaben"

Oberbürgermeister Stefan Bosse, Bau- und Umweltreferent Helge Carl und die Jurymitglieder gratulieren allen herzlich zu ihrem Erfolg. "Eine nachhaltige und qualitätsvolle Bebauung der städtischen Umgebung ist eine der großen Kulturaufgaben. Die Bauherrinnen und Bauherren übernehmen bei dieser Aufgabe neben den Architektinnen und Architekten ein hohes Maß an Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Deshalb gilt ihnen mein besonderer Dank", so Oberbürgermeister Stefan Bosse. Auch Bau- und Umweltreferent Helge Carl fand lobende Worte: "Die Projekte zeigen und leisten einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt. Sie sind sowohl Vorbild als auch Inspiration zugleich. Wir hoffen, dass sie als Beispiel für weitere Bauvorhaben in Kaufbeuren wirken." Alle Projekte aus diesem Jahr mit weiteren Bildern und Beschreibungen zu den Bauten finden Sie in einer illustrierten Broschüre auf www.kaufbeuren.de/baupreis.