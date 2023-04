Nur wenige Kilometer vom Allgäu entfernt wurde ein Bär gesichtet. Das Raubtier riss im Lechtal einen Rehbock und tappte in eine Fotofalle.

Im Lechtal ist nahe dem Allgäu ein Bär gesichtet worden. Seit Montag ist das Wildtier dort aktiv und auch am Dienstag hinterließ es Spuren. Am Montag fanden Jäger einen gerissenen Rehbock bei einer Wildfütterung in der Nähe des Alpdorfes Fallerschein in den Lechtaler Alpen, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Zwar ist es noch nicht bestätigt, dass der Bock tatsächlich von dem Bären getötet wurde, doch die Indizien sprechen allesamt dafür.

Denn gerade einmal der Kopf des Rehs war übrig geblieben. Der Rest war abgenagt. Damit kämen zwar auch noch andere Beutegreifer in Frage. Beispielsweise hätte auch ein Fuchs das verendete Tier angefressen haben können. Doch nachdem eine Wildtierkamera den Bären eindeutig abgelichtet hat, ist die Sachlage eindeutig, sagte Bezirksjägermeister Martin Hosp der Tiroler Tageszeitung.

Der Raubwildbeauftragte des Jägerverbandes hat bereits DNA-Spuren genommen. Das Ergebnis gebe es in den nächsten Tagen.

Bär in Wildfütterung gesichtet - Raubtier hinterlässt Tatzenspuren auf Futterbox

Auch der Stanzacher Jagdleiter und Berufsjäger Walter Walch bestätigt die eindeutige Sachlage. Er hatte die Wildtierkamera angebracht und wertet die Bilder aus. Der Bär hatte in der Wildfütterung nicht nur den Bock gerissen, sondern sich auch an einer Kraftfutterbox bedient. Hierzu öffnete er einen Holzverschlag. An dem Verschlag sind einige Bärentatzen- und Kratzspuren seiner Krallen zu erkennen.

Am Dienstag kehrte der Bär zu der Wildfütterung zurück und richtete dort weiteren Schaden an. Er warf unter anderem die selbstauslösende Fotofalle um. Der Bezirksjägermeister Hosp warnte gegenüber der Tiroler Tageszeitung vor den Gefahren, die von dem Bären ausgehen: "Der Vorfall in Trentino sagt einiges. Um ein Kuscheltier handelt es sich hier sowieso nicht." Walter Walch, der an der betroffenen Wildfütterung regelmäßig nachsieht, sagte der Zeitung: "Es ist zumindest ein anderes Gefühl, wenn du dort bist und weißt, dass ein Bär nicht weit sein kann." Doch eine Gefahr für sich sieht er nicht.

