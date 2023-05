Gleich 79 angehende Einsatzkräfte, haben am vergangenen Samstag ihre MTA-Abschlussprüfung in Bad Hindelang abgelegt. Nach einer zweijährigen Grundausbildung konnten alle Teilnehmer aus 21 Feuerwehren im südlichen Oberallgäu ihre modulare Truppausbildung erfolgreich beenden.

Schriftliche Prüfungen und praktische Situationen

Neben einer schriftlichen Prüfung erwarteten die Teilnehmer insgesamt neun praktische Stationen. An diesen galt es, kleinere Szenarien teils im Zweiertrupp, teils als Gruppe, zu meistern. Die angehenden Einsatzkräfte, mussten eine verunfallte Person von einem Hausdach mittels einer Drehleiter ableitern, oder einen Motorlüfter korrekt in Stellung bringen, damit ein Gebäude nach einem Brand belüftet werden kann. Aber auch Ihre Fähigkeiten als Ersthelfer und natürlich auch bei der Brandbekämpfung durften die Teilnehmer an weiteren Station unter Beweis stellen.

33 Bilder Daniel Messmang

Aktiver Feuerwehrdienst beginnt nun

Während der gesamten Zeit wurden die Teilnehmergruppen von Prüfern begleitet und bewertet. Am Schluss bestanden alle 79 Teilnehmer. Nach einem anstrengenden, aber sehr lehrreichen Tag lobte Kreisbrandinspektor Joachim Freudig die Teilnehmer für Ihre hervorragende Leistung beim Bewältigen der gestellten Aufgaben. Die 79 ehrenamtlichen Kräfte gehen jetzt in den aktiven Feuerwehrdienst über und rücken zu realen Einsätzen aus.