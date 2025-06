Dennis Gries und Freundin Katja beim 2. Duracher Lauf – diese besondere Aufgabe hatte der Bachelor

In Durach fand am vergangenen Sonntag der 2. Duracher Lauf statt. Insgesamt nahmen an den beiden Hauptläufen und den beiden Kinderläufen 708 Ausdauersportler teil - und das bei 30 Grad und praller Sonne. Mit der Hitze hatten auch Dennis Gries und seine Freundin Katja zu kämpfen. Der Bachelor aus Kempten hatte dabei eine Zusatzaufgabe zu absolvieren.

Bachelor Dennis Gries muss als Startschütze beim Duracher Lauf ran

Der 32-jährige Bachelor schickte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Durach als Startschütze auf die Strecke. Mit einem Luftschuss aus einer Pistole eröffnete er den Lauf pünktlich um 11 Uhr. Auf Instagram scherzte der Ex-Bachelor dann noch ein wenig über die Aufgabe. Ein Post zeigt ihn bei dem Startschuss. Dazu schreibt Dennis Gries mit einem Augenzwinkern: „Personalmangel in Deutschland be like: Startschütze um 11:00 Uhr, Runner um 11:01 Uhr“.

Für seine Freundin Katja Geretschuchin war die Teilnahme in Durach bei Kempten der erste Lauf über die Distanz von 10 Kilometern.

Das sagt Bachelor Dennis zum Duracher Lauf 2025

Zum Lauf selbst gab Bachelor Dennis Gries aus Kempten, der über die 10 Kilometer eine respektable Zeit von 43:32 Minuten erzielte, diese Stellungnahme ab: „Das Wetter war zum Laufen natürlich wunderschön (schmunzelt). Aber egal, die Stimmung war geil. Bis Samstagabend hatte ich noch Bedenken, ob ich überhaupt teilnehmen kann, wegen einer Zerrung in der Hüfte. Aber die Euphorie und das Adrenalin haben die Schmerzen verschwinden lassen. Ich habe mir nichts vorgenommen, sondern bin nach dem Forrest Gump-Motto einfach losgelaufen. Die Zeit mit 43 Minuten war ganz vernünftig. Es hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch mehr Teilnehmer werden.“

Freudin Katja nach erstem 10-Kilometer-Lauf glücklich

Freundin Katja hingegen absolvierte zum ersten Mal einen Lauf über zehn Kilometer. Ihr setzten die hochsommerlichen Temperaturen etwas zu. Nach zwei Kilometern musste sie ihrer Aussage nach „kurz mal gehen und meinen Kopf abkühlen“. Doch ihr Ziel war es, einfach durchzukommen. Und das schaffte die Freundin des Bacherlors auch.

Katja Geretschuchin kam nach einer Stunde und drei Minuten ins Ziel. Dort fiel sie ihrem Dennis glücklich in die Arme.

„Bachelors“ 2025: Kandidatinnen-Check und Rosenorakel mit Dennis und Katja

Das Bachelor-Paar hat in letzter Zeit viel zu tun. Gerade startete die zweite Staffel von „Die Bachelors“. In der letztjährigen Staffel lernten sich Dennis und Katja kennen und lieben. Der Kemptener Bachelor gab der Düsseldorferin die letzte Rose. Seither sind die beiden zusammen. Im Vorfeld der neuen Staffel der Dating-Show haben Dennis und Katja für RTL schon mal die Kandidatinnen unter die Lupe genommen. Außerdem gaben die beiden im „Rosenorakel“ einige teils abenteuerliche Prophezeiungen für die kommende „Bachelors“-Staffel zum Besten.

Das Paar lebt heute gemeinsam in Dennis Wohnung in Kempten. Der Umzug von ihrer Heimat ins Allgäu war dabei eine Herausforderung für Katja, die manchmal unter der Veränderung auch zu leiden hatte.