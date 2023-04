Im Herbst startet das neue Ausbildungsjahr. Die IHK rät: Jetzt schon durchstarten mit der Suche, begleitet von Praktika.

Allgäuer Unternehmen sind auf der Suche nach Auszubildenden. Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2023 läuft. Vielen Ausbildungsbetrieben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben im Allgäu fehlen jedoch Bewerberinnen und Bewerber. Manche Ausbildungsplätze drohen, unbesetzt zu bleiben. Gleichzeitig sind viele Jugendliche auf der Suche nach dem für sie Passenden, wie es nach der Schule weitergehen kann. Dr. Christian Fischer, Leiter des Fachbereichs Ausbildung bei der IHK Schwaben, empfiehlt: Am besten in die Praxis hineinschnuppern mit einem Praktikum: "Der beste Weg zum passenden Ausbildungsplatz ist, die Tätigkeiten und das Unternehmen in der Praxis zu erleben", so Fischer. "Die Osterferien sind der optimale Zeitpunkt dafür."

Immer mehr IHK-Azubis im Allgäu

Schwabenweit gibt es momentan laut IHK über 1.200 offene Stellen im Bereich Produktion, Handel und Dienstleistungen. Sie alle sind in der IHK-Lehrstellenbörse registriert. Allein im Allgäu sind es demnach mehr als 500. "Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist groß", berichtet Fischer. Letztes Jahr hatten 8.700 junge Menschen in Bayerisch-Schwaben eine Ausbildung in einem IHK-Beruf angefangen - 4,8 Prozent mehr als im Vergleich zu 2021. Im Allgäu waren es mehr als 3.600 neue Auszubildende. "Die Unternehmen wollen dem Fachkräftemangel aktiv begegnen – trotz der vielen Krisen, mit denen sie gerade zu kämpfen haben", sagt Fischer.

Viele Betriebe wollen Ausbildungsangebot ausweiten

Auch die Perspektive für dieses Jahr wertet die IHK im Allgäu durchaus positiv. "Einige Betriebe wollen ihr Ausbildungsangebot sogar nochmals ausweiten", so Fischer. Allerdings gibt es nicht genügend Bewerbungen. "Die Chancen für Jugendliche, ihren Traum-Ausbildungsplatz zu finden, stehen in Bayerisch-Schwaben in diesem Jahr sehr gut."

Großes Ausbildungsangebot im Allgäu

In der Region gibt es laut IHK über 4.500 Ausbildungsbetriebe, davon über 1.700 im Allgäu. Sie bieten und 250 verschiedene Ausbildungsberufe. Orientierung ist also sehr wichtig für die jungen Menschen, damit sie den für sie passenden Berufseinstieg wählen. "Wichtig ist die Zeit jetzt zu nutzen für Praktika, Berufsinfo-Messen und Gespräche, um herauszufinden, welcher Beruf zu einem passt", sagt Fischer. Und die Zeit drängt: Die Bewerbungen für den regulären Ausbildungsstart am 1. September 2023 müssten jetzt bald verschickt werden. Oft ist auch kurzfristig noch ein Praktikumsplatz zu bekommen, weiß Fischer, zum Beispiel jetzt noch schnell in den Osterferien. Im Praktikum können junge Menschen herausfinden, welcher Job und welches Unternehmen zu ihnen passt. "Gleichzeitig ist es die ideale Chance, sich als künftiger Auszubildene zu empfehlen", sagt IHK-Ausbildungsexperte Fischer.

Die Angebote der IHK Schwaben: