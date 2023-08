Nachdem am Dienstag die Sonne mal wieder im Allgäu vorbeigeschaut hat, wird es am Mittwoch wieder regnerisch und kühl. Allerdings kehrt für den Rest der Woche der Sommer wieder zurück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet sogar wieder Temperaturen um die 30 Grad.

Sommercomeback ab Donnerstag

Der Mittwoch startet stark bewölkt oder bedeckt und verbreitet regnet es. Im weiteren Verlauf wird sich der Regen dem DWD zufolge dann zunehmend in den Südosten Bayerns zurückziehen. Anschließend lässt sich kurz die Sonne blicken, aber auch einzelne Schauer und Gewitter sind noch möglich. Die Temperaturen bleiben relativ kühlt bei Höchstwerten zwischen 16 und 22 Grad. Es weht ein mäßiger, gebietsweise stark böiger Wind um West. In der Nacht zum Donnerstag fallen an den Alpen und im Umfeld des Inns noch einzelne Regenschauer. Dort bleibt es auch noch länger bewölkt. sonst klart der Himmel auf, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 6 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich dann öfters die Sonne, die zeitweise aber von flacher Quellbewölkung verdeckt wird. Mit 21 bis 26 Grad wird es dem DWD zufolge wieder wärmer. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der im Tagesverlauf von West auf Nord dreht. Die Nacht zum Freitag wird meist klar, vereinzelt bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 6 Grad.

Bis zu 30 Grad am Freitag und Samstag

Auch am Freitag gibt es viel Sonne bei teilweise wolkenlosem Himmel. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad wird es wieder deutlich sommerlicher als in den vergangenen Tagen. Auch die Nacht zum Samstag wird überwiegend gering bewölkt. Mit Tiefstwerten zwischen 17 und 9 Grad wird es eine etwas mildere Nacht.

Der Samstag startet zunächst sonnig, im Tagesverlauf ziehen dann von Westen her vermehrt Wolken auf. Laut DWD kann es dann gebietsweise zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Es bleibt sommerlich warm bei maximal 25 bis 29 Grad. Dazu wehen schwache Winde aus Südwest bis West. In der Nacht zum Sonntag klingen dann die Schauer allmählich ab. Es wird teils wolkig, teils klar bei Tiefstwerten zwischen 18 und 10 Grad.