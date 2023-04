Die Arbeitslosenquote im Allgäu bleibt im März unverändert wie im Februar bei 2,8 Prozent. Im bundesweiten Vergleich bleibt sie sehr niedrig.

Im März ist die Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen im bayerischen Allgäu nur leicht zurückgegangen. Wie die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen mitteilt, stagniert die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent. "Der Arbeitsmarkt gibt sich in diesem Frühjahr noch etwas verhalten", erklärt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Die Zahl arbeitslos gemeldeter Menschen ist demnach im Vergleich zu Februar nur um 288 Personen zurückgegangen auf jetzt 10.835.

Kalte Witterung bremt Frühjahrsaufschwung

Amtmann sieht dafür unter anderem die kalten Temperaturen verantwortlich, die Ende Februar, Anfang März geherrscht haben. "Die witterungsabhängigen Bau- und Gartenbaubetriebe haben noch nicht alle Mitarbeitenden wieder eingestellt", so Amtmann. Dazu seien in allen Kommunen des Allgäus weitere ukrainische Geflüchtete angekommen, was sich ebenfalls auf die Arbeitslosenzahlen auswirke.

Allgäuer Arbeitslosenquoten im März 2023 im Vergleich

Bayerisches Allgäu gesamt: 2,8 Prozent (Vorjahr: 2,5)

Landkreis Unterallgäu: 2,2 Prozent (Vorjahr: 2,1)

Landkreis Oberallgäu: 2,6 Prozent (Vorjahr: 2,1)

Landkreis Lindau: 2,6 Prozent (Vorjahr: 2,4)

Landkreis Ostallgäu: 2,7 Prozent (Vorjahr: 2,4)

Stadt Kempten

Stadt Memmingen: 3,6 Prozent (Vorjahr: 2,8)

Stadt Kaufbeuren: 4,2 Prozent (Vorjahr: 3,9)

Hoher Bedarf an Arbeitskräften im Allgäu

Größere Sorgen bereitet die Situation der Agenturchefin derzeit nicht: "Der Markt ist grundsätzlich weiter robust. Nach den neuesten Auswertungen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Herbst auf Rekordniveau: 290.661 Personen waren es in unserer Region, so viele wie noch nie. Die Anzahl der neu gemeldeten offenen Stellen sei im März leicht angestiegen, die Unternehmen melden weiterhin einen hohen Arbeitskräftebedarf. "Ich bin derzeit optimistisch, dass der Frühjahrsaufschwung dieses Jahr mit etwas Verspätung einsetzt", so Amtmann.

Arbeitslosenquote Allgäu im Bundesdurchschnitt weiterhin sehr niedrig

Im Vergleich zur bundesweiten Arbeitslosenquote (5,7 Prozent) liegt das Allgäu mit 2,8 Prozent sehr niedrig. Auch der Freistaat Bayern hat im Februar 2023 mit 3,4 Prozent eine wesentlich höhere Arbeitslosenquote als das bayerische Allgäu. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März um 26.000 auf 2,594 Millionen Menschen gesunken. Verglichen mit dem März 2022 sind es 232.000 Arbeitslose mehr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte.