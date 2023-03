Wie entwickeln sich die Inzidenzwerte im Allgäu, Bayern und in Deutschland. Hier eine Übersicht:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für den heutigen Freitag einen Inzidenzwert von 50,3. Am vergangenen Freitag lag der Wert bei 118,9. Damit ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner im Vergleich zur Vorwoche weiter stark gesunken. Dem RKI wurden außerdem 7.829 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vorwoche: 12.617). Die Zahl der zuletzt registrierten Todesfälle im Zusammenahng mit einer Corona-Infektion liegt aktuell bei 127. Vor einer Woche wurden laut RKI 121 Todesfälle gemeldet.

Die aktuelle Lage in Bayern

In Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz am Freitag etwas höher als der bundesweite Durschnitt. Am heutigen Freitag liegt die Inzidenz im Freistaat bei 52,6 (Vorwoche: 109,3). Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten außerdem 1.410 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1.593. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle in Bayern liegt bei 27 (Vorwoche 25).

Weiter stark sinkende Werte im Allgäu

Im Allgäu sind in allen Kreisen und kreisfreien Städten die Inzidenzwerte im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die kreisfreie Stadt Memmingen meldet mit 51,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die höchste Inzidenz in der Region. Der Landkreis Ravensburg meldet mit einer 7-Tage-Inzidenz von 23,0 am Freitag den niedrigsten Wert. Die Werte im Allgäu liegen mit Ausnahme von Memmingen alle unter dem bundesweiten Durchschnitt von 50,3.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Freitag

(Stand: Freitag, 10. März 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)