Die "AZ Grafik Mädels" haben den diesjährigen Plakat-Wettbewerb für die Allgäuer Festwoche gewonnen. Ihr Motiv wird die Festwoche 2023 nach außen darstellen.

Drei Entwürfe standen am Ende zur Wahl. Der Werkausschuss des Kemptener Stadtrats hat in seiner Sitzung am Mittwoch eindeutig entschieden: Festwochenplakat 2023 wird das Plakat "Kranzrausch", entworfen von Nicole Uhlemair aus Kempten zusammen mit vier Kolleginnen der Allgäuer Zeitung im Team "AZ-Grafik-Mädels". Die Belohnung für das Team: 2.000 Euro Honorar.

"Fenster ins Allgäu"

Das ausgewählte Plakat beinhalte alle Motive im Zusammenhang mit der Allgäuer Festwoche, hieß es im Werkausschuss des Stadtrats. Es zeige "nicht nur die Stadt Kempten, sondern sei ein Fenster ins gesamte Allgäu", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Einreichungen sogar international

Am Plakatwettbewerb konnten jeder ab 18 Jahren teilnehmen, sowohl Privatpersonen als auch Künstler, Agenturen, Grafiker oder Gruppen. Zwei der insgesamt 35 eingereichten Entwürfe waren Team-Leistungen. Die Entwürfe kamen natürlich vor allem aus Kempten und dem Allgäu. Überregionale Vorschläge gab es aber auch aus Wiesbaden, Braunschweig, Düsseldorf, Berlin und sogar aus Luxemburg.

Die Qual der Wahl

Die sechsköpfige Jury hatte es in der Vorauswahl nicht leicht: Beurteilungskriterien waren die grafisch-künstlerische Qualität, der Inhalt und die Eignung zur Wiedergabe in verschiedenen Formaten. Die Jurymitglieder lobten die kreative und handwerkliche Qualität der eingereichten Arbeiten, sowie die Bandbreite an Motiven und angewandten Techniken. Alle Entwürfe gibt es im Rahmen der Allgäuer Festwoche 2023 vom 12. bis 20. August in einer Online-Ausstellung auf www.festwoche.com zu sehen.

Das waren die Plakate, die ins "Finale" kamen:

Miriam Hugo (36), Düsseldorf, ist freiberufliche Marken- und Kommunikationsdesignerin, Titel des Plakats: "Wir freuen uns alle auf die Allgäuer Festwoche: Tradition, Wachstum, Kultur, Spaß und Zusammenhalt" Allgäuer Festwoche 2023: Plakatentwurf von Miriam Hugo (36) aus Düsseldorf Allgäuer Festwoche Auch interessant für dich: Verdi im Tarifstreit

2.500 Teilnehmer bei friedlichem Großstreik in Kempten

ist freiberufliche Marken- und Kommunikationsdesignerin, Titel des Plakats: "Wir freuen uns alle auf die Allgäuer Festwoche: Tradition, Wachstum, Kultur, Spaß und Zusammenhalt" Johannes Schneider (26), Überlingen-Lippertsreute (Bodenseekreis), studiert Mediendesign an der DHBW Ravensburg, Titel des Plakats: "Kempten, Karussell des Lebens" Allgäuer Festwoche 2023: Plakatentwurf von Johannes Schneider (26) aus Überlingen-Lippertsreute (Bodenseekreis) Allgäuer Festwoche

Das Siegerplakat: Nicole Uhlemair (45), Kempten, hat zusammen mit vier Kolleginnen der Allgäuer Zeitung im Team "AZ-Grafik-Mädels" teilgenommen, Titel des Plakats: "Kranzrausch"

Das waren die Jurymitglieder für die Vorauswahl des Festwochen-Plakatwettbewerbs 2023: