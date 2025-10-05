Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Allgäu und Memmingen: Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

DWD warnt vor Sturmböen im Allgäu und in Memmingen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstag, 4. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober, vor Sturmböen in mehreren Allgäuer Landkreisen sowie in Memmingen, Kempten und Kaufbeuren. Die Warnungen gelten am Nachmittag und Abend. Gefahr besteht durch herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände.
Von Sebastian Goddemeier
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild
    Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

    Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag, 4. Oktober, für zahlreiche Regionen im Allgäu und für die Städte Memmingen, Kempten und Kaufbeuren amtliche Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Die Warnungen der Stufe 2 von 4 gelten für Samstag und Sonntag.

    Betroffen sind folgende Gebiete bis Sonntag 18 Uhr:

    • Stadt Memmingen
    • Kreis Lindau (Bodensee)
    • Kreis Unterallgäu
    • Kreis Oberallgäu
    • Kreis Ostallgäu
    • Stadt Kempten (Allgäu)
    • Stadt Kaufbeuren

    Nach Angaben des DWD besteht die Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste sowie umherfliegende Gegenstände. Der Wetterdienst rät, sich im Freien vorsichtig zu verhalten und lose Gegenstände zu sichern.

    Detaillierte Informationen und Handlungsempfehlungen gibt es unter www.dwd.de/warnungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden