DWD warnt vor Sturmböen im Allgäu und in Memmingen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag, 4. Oktober, für zahlreiche Regionen im Allgäu und für die Städte Memmingen, Kempten und Kaufbeuren amtliche Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Die Warnungen der Stufe 2 von 4 gelten für Samstag und Sonntag.
Betroffen sind folgende Gebiete bis Sonntag 18 Uhr:
- Stadt Memmingen
- Kreis Lindau (Bodensee)
- Kreis Unterallgäu
- Kreis Oberallgäu
- Kreis Ostallgäu
- Stadt Kempten (Allgäu)
- Stadt Kaufbeuren
Nach Angaben des DWD besteht die Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste sowie umherfliegende Gegenstände. Der Wetterdienst rät, sich im Freien vorsichtig zu verhalten und lose Gegenstände zu sichern.
Detaillierte Informationen und Handlungsempfehlungen gibt es unter www.dwd.de/warnungen.
