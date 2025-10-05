Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes DWD warnt vor Sturmböen im Allgäu und in Memmingen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstag, 4. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober, vor Sturmböen in mehreren Allgäuer Landkreisen sowie in Memmingen, Kempten und Kaufbeuren. Die Warnungen gelten am Nachmittag und Abend. Gefahr besteht durch herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände.