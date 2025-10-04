DWD warnt vor Sturmböen im Allgäu und in Memmingen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag, 4. Oktober, für zahlreiche Regionen im Allgäu und für die Städte Memmingen, Kempten und Kaufbeuren amtliche Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Die Warnungen der Stufe 2 von 4 gelten überwiegend für den Nachmittag und Abend.
Betroffen sind folgende Gebiete:
Stadt Memmingen: gültig von 13 bis 18 Uhr
Kreis Lindau (Bodensee): gültig von 13 bis 18 Uhr
Kreis Unterallgäu: gültig von 13 bis 20 Uhr
Kreis Oberallgäu: gültig von 13 bis 20 Uhr
Kreis Ostallgäu: gültig von 13 bis 20 Uhr
Stadt Kempten (Allgäu): gültig von 13 bis 18 Uhr
Stadt Kaufbeuren: gültig von 15 bis 20 Uhr
Nach Angaben des DWD besteht die Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste sowie umherfliegende Gegenstände. Der Wetterdienst rät, sich im Freien vorsichtig zu verhalten und lose Gegenstände zu sichern.
Detaillierte Informationen und Handlungsempfehlungen gibt es unter www.dwd.de/warnungen.
