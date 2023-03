Er ist nicht nur der beste Freund fürs Leben sondern auch ein treuer Begleiter. Labrador Rüde "Ludo" und sein Frauchen Jenny aus dem Ostallgäu gehen gerade mit Posts aus ihrem Alltag viral. Der zweijährige Labrador aus dem Allgäu ist zu einem wahren „Influencer“ geworden.

Frauchen Jenny postet regelmäßig Bilder und Videos von ihrem Leben mit dem fuchsroten Labrador auf Instagram. Egal ob in den Bergen, am See oder auf den Allgäuer Wiesen - die Einblicke aus Ludos Hundeleben begeistern mittlerweile schon fast 18.000 Follower. Wie es dazu kam, dass Ludo seinen eigenen Account auf Instagram bekam, haben wir sein Frauchen Jenny gefragt.

Ludo geht auf Instagram viral. Wann habt ihr denn angefangen über Ludos Leben zu posten?

Die ersten Bilder von Ludo habe ich gepostet, nachdem wir ihn damals im Alter von 6 Wochen bei der Züchterin besucht haben. Ursprünglich ist der Account entstanden, weil ich in meiner Freizeit sehr gerne fotografiere, aber meine Freunde und Follower auf meinem eigenen Profil nicht mit zu viel Hundecontent nerven wollte. Im Laufe der Zeit habe ich dann festgestellt, dass es auf Instagram doch eine erstaunlich große Hundecommunity gibt.

Ludo ist ein Labrador. Was zeichnet ihn aus?

Etwas untypisch für einen Labrador ist, dass Ludo Wasser (außer in Form von Schnee) nicht besonders mag und sogar einen großen Bogen um Pfützen läuft. Ansonsten ist er typisch Labrador: sehr aktiv und arbeitsfreudig - er liebt Dummytraining und Nasenarbeit. Er ist bei allem was wir tun mit maximaler Motivation dabei, hat dabei aber definitiv seinen eigenen Kopf und neigt dazu - mit seinem originellen Verhalten - immer irgendwie aufzufallen.

In welchen Situation sieht man euch auf Instagram?

Meistens sieht man uns draußen beim Wandern, Trailrunning, Canicross, Skitouren gehen oder bei einer gemütlichen Sonnenuntergangsrunde nach Feierabend. Zwischendurch gibt es aber auch immer mal wieder Einblicke in unser Training und auch in Alltagssituationen in denen die Dinge mal nicht ganz nach Plan verlaufen. Auf auf dem SUP sieht man uns manchmal.

Wie erklärst du dir den großen Erfolg bei Instagram?

Gute Frage. Ich glaube den Menschen gefällt die Mischung aus wunderschönen Bergerlebnissen und lustigen Alltagsmomenten mit Hund. Ludo ist einfach ein charmanter, süßer Clown und bringt die Leute zum Lachen. Zuletzt sind ein paar Videos von uns viral gegangen. Das hat uns einen überraschenden Anstieg bei den Followern gebracht.

Ist Ludo mit dir nur im Allgäu unterwegs?

Ludo hat mich schon auf vielen Kurztrips im Alpenraum begleitet und war mit uns im Mountainbike-Urlaub in der Toscana. Er stand bereits auf vielen Gipfeln. Mit 13 Monaten zum Beispiel auf seinem ersten 3.000er-Gipfel in Südtirol und letztes Jahr haben wir in den Dolomiten zusammen unsere erste Wanderung mit einer Klettersteigpassage gemacht.

Was habt ihr für die Zukunft zusammen geplant?

Ich habe viele Ideen und Pläne. An vorderster Stelle steht bei der Umsetzung aber immer, dass auch Ludo Spaß hat und ich keine unnötigen Risiken mit ihm eingehe. Für Unternehmungen in Gegenden mit vielen Menschen und mit anderen Hunden fehlt ihm derzeit noch etwas die Gelassenheit, so dass ich solche Situationen nach Möglichkeit vermeide. Derzeit bevorzuge ich eher Bergtouren an ruhigeren Orten, was sich mit unserer #52gipfelchallenge für dieses Jahr aber ganz gut vereinbaren lässt.

Wie ist die Resonanz von der Follower und Freunden?

Da uns auf Instagram überwiegend andere Hundebesitzer folgen ist die Resonanz überwiegend positiv. Sie fühlen - sich glaube ich - ganz gut unterhalten und wissen es zu schätzen, dass wir nicht nur eine Illusion vom perfekten Hundealltag präsentieren, sondern eben auch mal zeigen wenn es in Ludos Welt mal nicht ganz rund läuft.