Das Allgäu kann sich mit gleich zwei ersten Plätzen in der Tourismusbranche schmücken: Die Region wurde zu Deutschlands beliebtester Urlaubsregion gewählt. Währenddessen ist Füssen auf Instagram erneut die beliebsteste deutsche Kleinstadt.

Am Mittwochabend, dem 11. Oktober, fand im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin die Verleihung der Awards der weltweit besten Trendreiseziele 2023 vom Urlaubs- und Reisemagazin Travelbook statt. Laut dem Magazin ist das Deutschlands größter Preisverleihung der Tourismusbranche. Dabei räumte auch das Allgäu ab.

Allgäu ist Deutschlands beliebteste Urlaubsregion

Denn laut dem Reisemagazin haben über 40.000 Leserinnen und Leser beim Publikumsvoting entschieden: Das Allgäu ist die beliebteste Urlaubsregion in Deutschland! "Hohe Berge, tiefe Täler, schneebedeckte Gipfel im Winter und blühende Bergwiesen im Sommer - das Allgäu hat mehr als verdient gewonnen", sagte Angelika Pickardt die zusammen mit Susanne Resch die Travelbook-Redaktion leitet. Resch fügte hinzu: "Dazu kommen charmante Dörfer und mit Schloss Neuschwanstein natürlich Deutschlands wohl bekanntestes Schloss." Zusammen übergaben Pickardt und Resch die Award-Trophäe an Simone Zehnpfennig, die Pressesprecherin der Allgäu GmbH, die sich sehr darüber freute.

Füssen ist der Kleinstadt-Foto-Star von 2023

Doch das Allgäu kann sich noch über eine zweite Auszeichnung in der Tourismusbranche freuen. Das alljährliche Instagram-Kleinstädte-Ranking der Travelcircus Reiseexperten ist nämlich mittlerweile veröffentlicht. Auch in diesem Jahr haben die Reiseexperten 1.045 deutsche Kleinstädte unter die Lupe genommen und ausgewertet, welche der Ortschaften besonders viele Instagram-Posts verzeichnen kann und somit der Kleinstadt-Foto-Star von 2023 ist. Das Ergebnis: Die Stadt Füssen hat es zum siebten Mal in Folge erneut auf Platz 1 geschafft. Mit insgesamt 342.179 Beiträgen dominerte Füssen das Ranking. Die Kleinstadt konnte mit ihrer Altstadt, ihren historischen Gebäuden und natürlich dem Schloss Neuschwanstein punkten. Dadurch lade die Stadt besonders zum Fotografieren ein. Durch die benachbarten Seen und die Natur sei es zudem "ein Paradies für Outdoor-Enthusiasten", heißt es seitens der Reiseexperten.