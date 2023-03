Am Wochenende sind in Vorarlberg und Tirol mehrere Skitourengeher von Lawinen mitgerissen worden. Insgesamt berichtete die Polizei bislang von 18 Skifahrern die von abgegangenen Schneebrettern mitgerissen wurden.

Bereits am Samstagvormittag wurden ein 54-jähriger Skifahrer aus Deutschland und sein 29-jähriger Sohn abseits der Piste in Zürs (Vorarlberg) von einem Schneebrett mitgerissen. Beide blieben glücklicherweise auf der Oberfläche der Lawine liegen und kamen mit dem Schrecken davon.

14 Personen von Lawine mitgerissen

Im Gemeindegebiet Schruns hat eine weitere Lawine am Samstagvormittag insgesamt 14 Skitourengeher mitgerissen. Die Skifahrer waren in mehreren Gruppen im Bereich des Öfatobels unterwegs. 10 Skitourengeher konnten sich nach dem Lawinenabgang selbst aus den Schneemassen befreien. Vier weitere Personen mussten aus dem Lawinenkegel gerettet werden. Alle Skitourengeher seien mit einem kompletten Lawinen-Notfallset ausgerüstet gewesen, so die Polizei.

34-Jähriger komplett verschüttet

Auch in Sellrain (Tirol) sind zwei deutsche Skitourengeher von einem abgehenden Schneebrett erfasst worden. Die beiden Männer im Alter von 34 und 35 Jahren waren in einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs und wurden von der Lawine mitgerissen. Der 34-jährige Skitourengeher wurde dabei komplett verschüttet.

Deutscher Skitourengeher konnte Lawine ausweichen

Am Sonntagnachmittag löste ein 29-jähriger Skitourengeher in der Nordrinne des Rosskogel (Tirol) ein Schneebrett aus. Der 29-Jährige bemerkte dies rechtzeitig und konnte nach rechts ausweichen. Dabei stürzte er jedoch und verletzte sich am Knie. Das glücklicherweise nur kleine Schneebrett erfasste den Sportler nicht. Der aus Deutschland stammende Skitourengeher musste mit einem Polizeihubschrauber gerettet werden. Er wurde in eine Klinik nach Innsbruck gebracht.

So ist die Lawinengefahr derzeit in Bayern, Vorarlberg und Tirol

Auch interessant für dich: Das sollten Skitourengeher beachten

Lawinengefahr steigt in den Tiroler und Allgäuer Alpen aktuell teils erheblich

(Stand Montag, 13. März 2023, 8:30 Uhr)

Im Bayerischen Alpenraum herrscht am Montagvormittag zunächst die Lawinenwarnstufe 1. Das bedeutet, dass die Gefahr von Lawinenabgängen gering ist. Oberhalb von 1.800 Metern steigt die Gefahr von Lawinen jedoch auf die Warnstufe 2 (mäßig) an. Im Laufe des Tages steigt die Lawinengefahr dann auch unterhalb von 1.800 Metern auf Stufe 2.

In Vorarlberg ist die Gefahr von Lawinenabgängen teils erheblich. Während die Gefahr im nördlichen Teil von Vorarlberg bei "mäßig" liegt, ist die Gefahr im südlichen Teil des Bundeslandes oberhalb von 2.100 Metern "erheblich". Ähnlich ist auch die Situation in Tirol. Am heutigen Montag herrscht "mäßige" Lawinengefahr. In Höhen über 2.200 Metern steigt die Gefahr von abgehenden Lawinen auf "erheblich" an.

Das bedeuten die Lawinenwarnstufen nach der Europäischen Lawinenskala