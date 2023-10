Bodensee

Rund 6.300 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt nahmen am Sonntag am 3-Länder-Marathon amteil. Das wunderbare Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 20 Grad Celsius lockte auch zahlreiche Zuschauer an die 42 Kilometer lange Strecke.