Wegen eines Brandes im zehnten Stock eines Hochhauses in Berlin sind zwei Menschen am Freitag aus dem Gebäude gesprungen und ums Leben gekommen. Sie starben trotz Reanimation noch an der Unfallstelle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.