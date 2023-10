Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Ökonomin Claudia Goldin. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

