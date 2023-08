Was muss ich tun, um ein Jahresgehalt von 100.000 Euro oder mehr zu verdienen? Das hat ein Jobportal untersucht - und ist auf fünf entscheidende Faktoren gestoßen.

100.000 Euro - von so einem Gehalt können viele Menschen nur träumen. Aber was muss ich tun, um so ein Gehalt zu verdienen? In welcher Branche sollte ich arbeiten und welche Voraussetzungen erfülle ich dafür bestenfalls? Um die 100.000-Euro-Formel zu finden, hat das Jobportal Stepstone nach eigenen Angaben mehr als 800.000 aktuelle Gehälter aus allen Branchen und Berufen ausgewertet - und kommt auf fünf Faktoren.

Das sind die wichtigsten Faktoren, um ein Gehalt von über 100.000 Euro zu erzielen

Personalverantwortung

die richtige Branche

ein großes Unternehmen

ein Hochschulabschluss

der passende Standort

Wer verdient in Deutschland eigentlich 100.000 Euro oder mehr?

Laut den Gehaltsdaten der Plattform verdienen in Deutschland sechs Prozent der Beschäftigten mehr als 100.000 Euro.

Den höchsten Anteil an Topverdienern gibt es demnach in Hamburg und Hessen mit jeweils acht Prozent über 100.000 Euro Gehalt.

und mit jeweils acht Prozent über 100.000 Euro Gehalt. Danach folgen Baden-Württemberg und Bayern (sieben Prozent)

und (sieben Prozent) sowie Nordrhein-Westfalen (sechs Prozent).

(sechs Prozent). Den geringsten Anteil gibt es in Sachsen-Anhalt (zwei Prozent), danach folgen die übrigen neuen Bundesländer und Schleswig-Holstein mit jeweils drei Prozent.

Auswertung: Männer verdienen eher 100.000 Euro als Frauen

Der Gender-Pay-Gap – die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern – macht sich der Auswertung zufolge auch bei den Top-Verdienenden bemerkbar. Als Mann sei die Wahrscheinlichkeit, ein sechsstelliges Gehalt zu erzielen, im Vergleich zu einer Frau mehr als drei Mal so hoch. Während sieben Prozent der Männer über 100.000 Euro verdienen, sind es lediglich zwei Prozent der Frauen.

Rezept für 100.000 Euro Gehalt: Der richtige Job in der richtigen Branche

Der höchste Anteil an Beschäftigten mit einem sechsstelligen Einkommen findet sich in den Berufsgruppen Management, Recht und Finanzen. Die Branche mit dem höchsten Anteil an Mitarbeitenden mit einem Verdienst von über 100.000 Euro ist laut Stepstone-Gehaltsdatenbank die Pharmaindustrie. 16 Prozent kommen hier auf ein entsprechendes Gehalt. Auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie (15 Prozent), im Bankwesen (14 Prozent) und in der Chemiebranche (14 Prozent) ist der Anteil an Top-Verdienenden besonders hoch.

Personal führen bei einem möglichst großen Unternehmen

Auf dem Weg zum sechsstelligen Gehalt ist der Auswertung zufolge die Übernahme von Personalverantwortung ein wichtiger Faktor. Zwölf Prozent der Beschäftigten, die führen, erhalten mehr als 100.000 Euro. Ohne Personalverantwortung sind es lediglich zwei Prozent. Die Wahl des Arbeitgebers ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, über die 100.000-Euro-Marke zu kommen: Je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist der Top-Verdienst.

Info: Sämtliche Gehaltszahlen beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen oder Prämien. Für die Analyse wurden insgesamt rund 810.000 Gehälter von Vollzeitbeschäftigten analysiert, die im Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2023 erhoben wurden.