Der Finanzvorstand des LKW-Herstellers Daimler Trucks, Jochen Goetz ist überraschend verstorben. Das teilte das Dax-Unternehmen nun mit.

Jochen Goetz, Finanzvorstand der LKW- und Bussparte von Daimler ist überraschend gestorben - das berichtet unter anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der Topmanager wurde nur 52 Jahre alt. Über den Tod von Goetz hatte das Unternehmen Daimler Trucks am Sonntagabend informiert. Das Dax-Unternehmen bezeichnete den Tod von Goetz als "plötzlich und unerwartet".

Daimler Trucks: Finanzvorstand Jochen Goetz gestorben

Wie Goetz ums Leben kam, darüber machte das Unternehmen keine näheren Angaben. Laut der dpa soll es sich aber um die Folgen eines tragischen Unglücksfalls handeln. Dieser habe sich am Samstag ereignet. Jochen Goetz hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Daimer Trucks ist weltgrößter Nutzfahrzeughersteller

Die Daimler Truck Holding AG ist der größte Hersteller von Nutzfahrzeugen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 105.000 Menschen an über 35 Hauptstandorten und entstand 2021 durch die Abspaltung von der Daimler AG. Die Hauptzentrale des Nutzfahrzeugherstellers befindet sich in Leinfelden-Echterdingen in Baden-Württemberg. Im Bereich der Nutzfahrzeuge über sechs Tonnen ist das Unternehmen Weltmarktführer. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz von Daimer Trucks rund 50,9 Milliarden Euro.