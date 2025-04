Diese 7 Schlösser zählen zu den schönsten in Baden-Württemberg

Nicht nur mit zahlreichen malerischen Altstädten kann Baden-Württemberg auftrumpfen. Die lange Geschichte des Bundeslands hat auch dafür gesorgt, dass noch heute atemberaubende Schlösser und Burgen im Ländle bestaunt werden können. Wir stellen die sieben schönsten von ihnen vor.

Schloss Ortenberg

Das Schloss Ortenberg thront umgeben von Weinbergen mitten in Baden-Württemberg. Foto: Alexandra Buss/IMAGO IMAGES

Das Schloss Ortenberg liegt im Ortenaukreis - dem flächentechnisch größten Landkreis Baden-Württembergs -im Südwesten des Bundeslands. Das Schloss geht zurück auf eine Burganlage aus dem 11./12. Jahrhundert und wird dem Adelsgeschlecht der Zähringer zugeordnet, die ihre Stammburg in Freiburg im Breisgau hatten. Das Schloss in seiner heutigen Form wurde zwischen 1838 und 1843 im englischen Stil auf den mittelalterlichen Ruinen wieder aufgebaut.

Burg und Schloss Meersburg

Die alte Burg in Meersburg am Bodensee ist definitiv einen Besuch wert. Foto: Andreas Haas / imago images

Die Kleinstadt Meersburg liegt am Bodensee und bietet die Möglichkeit, auf kleinstem Raum gleich zwei Adelssitze zu bestaunen - nämlich die Burg und das Neue Schloss. Beides liegt in malerischer Kulisse am Ufer von Deutschlands größtem See.

Oberhalb eines Weinhangs thront das Neue Schloss in Meersburg - ganz links im Bild erkennt man noch die alte Burg. Foto: Franz Walter / IMAGO IMAGES

Die Stadt, die an einem wichtigen Fährpunkt gelegen ist, war jahrhundertelang Sitz der Fürstbischöfe von Konstanz, was einer der Gründe für die protzigen Bauten war. Meersburg bietet neben Schloss und Burg auch eine romantische Altstadt, die von vielen auch zu den schönsten in Baden-Württemberg gezählt wird.

Schloss Montfort

Das Schloss Montfort in Langenargen am Bodensee ist das Wahrzeichen der Gemeinde. Foto: Dudlajzov/IMAGO IMAGES

Das Schloss Montfort hat eine Sonderstellung innerhalb dieses Rankings. Denn es ist zum einen deutlich kleiner als alle anderen genannten Burgen und Schlösser und zum anderen ist es das einzige Schloss, das im maurischen Stil gebaut wurde. Die Mauren stammen ursprünglich aus der Gegend des heutigen Marokkos.

Ursprünglich befand sich auf der Landzunge im Bodensee bei Langenargen die gleichnamige Burg. Nachdem die Gemeinde aber 1810 württembergisch wurde, ließ Wilhelm I. von Württemberg die alte Ruine abreißen und ein Schloss erbauen. Ursprünglich sollte das malerische Adelshaus "Villa Argena" heißen. Doch der Nachfolger von Wilhelm I. taufte es schließlich Schloss Montfort - und schenkte es seiner Mutter als Sommerresidenz. Heute beheimatet das Schloss eine Diskothek und eine Gastronomie und wird als Veranstaltungsort genutzt.

Schloss Lichtenstein

Das Schloss Lichtenstein erfüllt alle Träume von Mittelalterromantikern - schließlich wurde es von einem ebensolchen erbaut. Foto: Michael Schlegel/IMAGO IMAGES

Das Schloss Lichtenstein wird häufig als "Märchenschloss Baden-Württembergs" bezeichnet. Das Burgschloss liegt sehr zentral im "Ländle" im Landkreis Reutlingen am Albtrauf der Schwäbischen Alb. Schloss Lichtenstein liegt auf einer Höhe von 817 Metern über dem Meeresspiegel oberhalb des Echaz-Tals, einem Nebenfluss des Neckar.

Nachdem das Geschlecht der Lichtensteiner im 17. Jahrhundert im Kampf gegen die Türken fiel, verfiel die Burg zeitweise. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts - im Zuge der Romantik - kaufte es Wilhelm Graf von Württemberg und ließ als leidenschaftlicher Mittelalterfan dort ein Jagdhaus abreißen und stattdessen das heutige Schloss von 1840 bis 1842 errichten. Das Schloss kann heute von Touristen gegen Eintritt besichtigt werden.

Schloss Heidelberg

Das Heidelberger Schloss zählt ohne Zweifel zu den schönsten Schlössern im "Ländle" - und lockt Jahr für Jahr Hunderttausende Besucher an. Foto: Leonid Andronov/IMAGO IMAGES

Keine Auflistung der schönsten Schlösser in Baden-Württemberg kommt um das Heidelberger Schloss herum. Heute eine Ruine zieht das Schloss jährlich rund eine Million Touristen an. Im 16. und 17. Jahrhundert galt das Schloss Heidelberg intakt als eines der prächtigsten Schlösser Europas.

Die Schlossruine aus rotem Sandstein erhebt sich aus dem Königstuhl über der Heidelberger Altstadt und diente Jahrhundertelang den Kurfürsten der Pfalz als Residenz.

Schloss Sigmaringen

Ein atemberaubender Blick: Das Hohenzollernschloss in Sigmaringen von der vorbeifließenden Donau aus. Foto: Conny Pokorny, Zoonar.com/IMAGO

Schloss Sigmaringen zählt ohne Zweifel zu den bekanntesten Schlössern in Baden-Württemberg und gehört zu einer der mächtigsten und bedeutendsten Dynastien der deutschen Geschichte: dem Haus Hohenzollern.

Das auch als Hohenzollernschloss bekannte Bauwerk ist ein ehemaliges fürstliches Residenzschloss und Verwaltungssitz der Fürsten des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen. Es liegt am südlichen Rand der Schwäbischen Alb und thront auf dem sogenannten Schlossberg - einem langgestreckten Kalkfelsen, der etwas die vorbeilaufende Donau beengt.

Das Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg von der französischen Armee beschlagnahmt und erst 1951 wieder an die Hohenzollern zurückgegeben. Mittlerweile dient es wieder als Wohnsitz der Fürsten und ist deshalb nur sehr begrenzt begehbar. Es beheimatet außerdem den Sitz der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern sowie ein Museum. Seit 2001 werden neben den bestehenden Schlossführungen auch spezielle Themenführungen angeboten.

Burg Hohenzollern

Ein atemberaubender Blick: Das Hohenzollernschloss in Sigmaringen von der vorbeifließenden Donau aus. Foto: Bernhard Klar/IMAGO IMAGES

Auch die bekannteste Burg in Baden-Württemberg gehört den Hohenzollern. Die Burg Hohenzollern gilt als Stammsitz des fürstlichen Geschlechts und liegt in der Gemeinde Bisingen - ebenfalls auf der Schwäbischen Alb. Die Burg ist durch ihre exponierte Lage auf dem Berg Hohenzollern (858 Meter ü. NHN) weithin sichtbar und gilt als Gipfelburg. Sie zählt mit jährlich rund 350.000 Besuchern zu den bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands.

Die Burg erlebte mehrere Phasen. Dreimal wurde sie neu erbaut, weswegen man heute von der ersten, zweiten und dritten Burg spricht. In ihrer heutigen Form wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts fertiggestellt. Sie ist noch heute im Besitz der Hohenzollern-Familie und kann von Urlaubern und Touristen gegen Geld besichtigt werden.