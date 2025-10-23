Keinesfalls essen! Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl

Lebensmittel-Rückruf aktuell: Bei Lidl stehen sie in vielen Bundesländern - so auch in Bayern - im Regal: Butterwaffeln mit Sirup in der 560 Gramm Packung vom niederländischen Lieferanten „Biscuit international“.
Lebensmittel-Rückruf: Süßigkeiten aus dem Lidl-Sortiment betroffen
Jetzt ist klar: Kunden sollten die Süßigkeit bei bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten „aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr“ beim Verzehr keinesfalls konsumieren, berichtet lebensmittelwarnung.de. Denn es können Metallteile enthalten sein.
Das betroffene Produkt „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g“ wurde demnach bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Die Süßigkeit kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis soll selbstverständlich erstattet werden - auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl aktuell - dieses Produkt ist betroffen
- Produkt: Butterwaffeln mit Sirup
- Hersteller: „Biscuit international“
- Verpackungseinheit: 560g
- Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten: 09.12.2025 / 15.12.2025 / 16.12.2025 / 17.12.2025 / 22.12.2025
- Empfehlung: Nicht verzehren, Rückgabe im Handel, Kaufpreis wird erstattet
Produktrückrufe aktuell: Diese Produkte sollen zurückgegeben werden
In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten Hersteller Salami, Käse und Milch aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.
- Oktober 2025: Rückruf bei Wursthersteller: Rindfleischknacker können Darminfektionen auslösen.
- September 2025: Rückruf bei Gewürz-Hersteller: Basilikum könnte Salmonellen enthalten
- September 2025: Entwurmungsmittel-Rückstände! Belastete Milch wird zurückgerufen
- September 2025: Rückruf bei Rewe! Kunststoffteile in Erdnuss-Snack entdeckt.
- September 2025: „Rein Rind Salami“ von Wiltmann erneut zurückgerufen – diesmal Charge mit MHD 01.10.2025 betroffen.
- August 2025: Kneipp Aroma-Pflegedusche – Belastung mit Bakterium Burkholderia cepacia, vor allem für Risikogruppen problematisch.
- August 2025: Französischer Käse (Camembert und Ziegenkäse von Chavegrand) – europaweiter Rückruf nach Listeriose-Ausbruch.
- August 2025: Eiscreme „Summer Pops“ von Becky’s – Rückruf wegen sensorischer Abweichungen, verkauft u. a. bei Mäc Geiz.
- August 2025: Mehrere Bio-Aufstriche von KoRo – erhöhte Gehalte an Schimmelpilzgift Ochratoxin A festgestellt.
- Ende Juli 2025: Beliebte Salami von Edeka, Netto oder Kaufland zurückgerufen - nicht essen!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden