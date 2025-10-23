Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Welt
Icon Pfeil nach unten

Keinesfalls essen! Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl aktuell

Lebensmittel-Rückruf

Keinesfalls essen! Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl

Wegen möglicher Metallteile im Produkt läuft aktuell ein Süßigkeiten-Rückruf beim Discounter Lidl. Was Kunden jetzt wissen müssen.
Von all-in.de
    • |
    • |
    • |
    • |
    Aktuell läuft bei Lidl ein Rückruf von Süßigkeiten.
    Aktuell läuft bei Lidl ein Rückruf von Süßigkeiten. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolfoto)

    Lebensmittel-Rückruf aktuell: Bei Lidl stehen sie in vielen Bundesländern - so auch in Bayern - im Regal: Butterwaffeln mit Sirup in der 560 Gramm Packung vom niederländischen Lieferanten „Biscuit international“.

    Lebensmittel-Rückruf: Süßigkeiten aus dem Lidl-Sortiment betroffen

    Jetzt ist klar: Kunden sollten die Süßigkeit bei bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten „aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr“ beim Verzehr keinesfalls konsumieren, berichtet lebensmittelwarnung.de. Denn es können Metallteile enthalten sein.

    Das betroffene Produkt „XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g“ wurde demnach bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Die Süßigkeit kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis soll selbstverständlich erstattet werden - auch ohne Vorlage des Kassenbons.

    Süßigkeiten-Rückruf bei Lidl aktuell - dieses Produkt ist betroffen

    • Produkt: Butterwaffeln mit Sirup
    • Hersteller: „Biscuit international“
    • Verpackungseinheit: 560g
    • Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten: 09.12.2025 / 15.12.2025 / 16.12.2025 / 17.12.2025 / 22.12.2025
    • Empfehlung: Nicht verzehren, Rückgabe im Handel, Kaufpreis wird erstattet

    Produktrückrufe aktuell: Diese Produkte sollen zurückgegeben werden

    In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten Hersteller Salami, Käse und Milch aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden