Hier ist Deutschlands älteste Standseilbahn

In Karlsruhe steht die älteste Standseilbahn Deutschlands. Doch derzeit steht sie still. Was es damit auf sich hat und was die Bahn so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Über 130 Jahre in Betrieb - Das ist die Turmbergbahn

Am 1. Mai 1888 wurde die Turmbergbahn in Karlsruhe eröffnet. Die knapp 315 Meter lange Standseilbahn hat bis Dezember 2024 zahlreiche Menschen auf den Turmberg gebracht, ein beliebtes Ausflugsziel im Karlsruher Stadtteil Durlach. Dabei überwand sie 100 Höhenmeter bei einer Neigung von 36,2 Prozent. Wegen ihres langen Einsatzes gilt die Turmbergbahn als die älteste Standseilbahn Deutschlands.

So funktioniert die Standseilbahn

Eine sogenannte Standseilbahn arbeitet mit Wasserballast. Dabei wird ein Tank im talwärts fahrenden Wagen mit Wasser gefüllt. Beim Fahren zieht der Wagen dann die andere Bahn nach oben. Diese Technik nutzte auch die Turmbergbahn, bis sie 1966 nach einer umfassenden Restaurierung auf ein elektrisches System umgestellt wurde. Im selben Jahr wurden auch die Waggons ausgetauscht, die Platz für knapp 52 Fahrgäste haben.

Letzte Fahrt der Turmbergbahn in Karlsruhe

Am 29. Dezember 2024 brachte die Turmbergbahn die letzten Fahrgäste auf den 256 Meter hohen Berg. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), die zuletzt der Betreiber der Standseilbahn waren, erklären auf ihrer Webseite, dass die Betriebserlaubnis für die Turmbergbahn am 31. Dezember 2024 erlosch. Seither steht die Bahn still. Nun planen die Betreiber eine Modernisierung der Anlage.

Wie geht es jetzt weiter mit der Turmbergbahn?

Laut den Plänen der VBK soll die Turmbergbahn umfassend modernisiert und barrierefrei ausgebaut werden. Außerdem ist geplant, die Standseilbahnstrecke bis zur B3 zu erweitern. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bewilligte im November 2024 die Pläne für die Verlängerung und Modernisierung der Turmbergbahn. Nach Zustimmung des Gemeinderats am 21. Januar 2025 soll der Bau im Frühjahr 2025 beginnen, sobald das Land Baden-Württemberg den Fördergeldantrag für das Bauvorhaben genehmigt.

Laut VBK soll das Projekt knapp 32 Millionen Euro kosten. Wenn alles nach Plan verläuft, soll die neue Turmbergbahn dem VBK zufolge in etwa einem Jahr fertig sein.