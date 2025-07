Stege am Bodensee: Diese Gemeinde hat den Längsten

Die Gemeinde Altnau liegt im Schweizer Kanton Thurgau und hat einen Schiffsanlegesteg, der einzigartig im Bodenseegebiet ist. Denn die Gemeinde soll den längsten Steg am Bodensee haben.

Der längste Steg im Bodensee liegt in der Schweiz

Mit einer Länge von 270 Metern ist der Altnauer Steg der längste Steg am Bodensee. Der Steg wird deshalb auch „Eiffelturm vom Bodensee“ genannt. Das Ufer der Gemeinde Altnau liegt am Obersee und erstreckt sich von Nordwest nach Südost. Der Altnauer Steg ist Teil der Schifffahrtsroute von Romanshorn nach Güttingen. Insgesamt vier Schiffe der Schweizer Bodenseeschifffahrt legen an dem Steg an.

Der Altnauer Steg: Alle Infos auf einen Blick Baubeginn: Juni 2009

Einweihung: 19. Juni 2010

Länge: 270 Meter

Breite: 2,5 Meter

Lage: Altnau, Schweiz, Kanton Thurgau

Besonderheiten: Badeplattform von der man im Bodensee baden kann.

Der Steg wird von Einheimischen auf „Eiffelturm des Bodensees“ genannt

Lage des längsten Stegs des Bodensees

Der Steg liegt ganz in der Nähe des Bahnhofs und ist daher leicht zu erreichen. Die nächsten Städte mit Seelage sind Kreuzlingen im Nordwesten und Romanshorn im Südosten. Um nach Deutschland zu kommen, ist eine Seeüberquerung nötig. Die Stadt Hagnau in Baden-Württemberg liegt knapp sechs Kilometer von Altnau entfernt an der deutschen Uferseite.

Schiffsanlegestelle und Freizeitort

Neben der Nutzung als Schiffsanlegestelle ist der Steg auch ein beliebter Freizeitort bei der Bevölkerung und bei Touristen. Am Steg liegt eine Badeplattform, wo sich Wasserratten im Sommer im Bodensee abkühlen können. Direkt am Steg gibt es außerdem einen Sandstrand.

Abgesehen davon kann man auf dem langen Steg spazieren gehen. Sitzgelegenheiten bieten eine Möglichkeit, den Ausblick zu genießen. Laut dem „unterwegs-Reiseblog“, kann man vom Steg aus Konstanz, Hagnau und Meersburg sehen. Außerdem soll man im Osten vom Steg die Alpen sehen können.

Darf man am Altnauer Steg angeln?

Auch Hobby-Anglern begegnet man am Altnauer Steg, obwohl das Angeln an dem Steg nicht so ohne Weiteres erlaubt ist. Während der Schifffahrtssaison ist das Angeln zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr verboten. Grundsätzlich braucht man für das Angeln am Bodensee einen gültigen Fischereischein und eine Angelberechtigung.

Der Bodensee ist mit einer Länge von 63 Kilometern und einem Umfang von 237 Kilometern der größte See in Deutschland. Neben unzähligen Stegen gibt es auch viele Marinas, an denen Segler und Bootsbesitzer mit ihren Booten anlegen können.